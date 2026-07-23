أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج مدينة صور اللبنانية، إحدى أقدم المدن الفينيقية والرومانية في العالم، ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالموقع الأثري جراء المواجهات والقصف الأخير في المنطقة.

وجاء القرار، وفقًا لتقرير نشرته قناة فرانس 24، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية خلال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وأوضحت المنظمة أن الموقع الأثري في صور تعرض لأضرار مباشرة نتيجة العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الظروف الحالية لم تعد توفر الحماية اللازمة للحفاظ على القيمة التاريخية للموقع وصونه بالشكل المطلوب.

وتُعد مدينة صور، التي تأسست قبل نحو 4700 عام، من أبرز المدن التاريخية في منطقة البحر المتوسط، وكانت قد أُدرجت أصلًا على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1984. وتضم المدينة بقايا أثرية مهمة تعود إلى العهدين الفينيقي والروماني، من بينها قوس نصر ومضمار سباق روماني يُعد من أكبر المدرجات القديمة في العالم.

ورحب وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة بالقرار، معتبرًا أن إدراج صور ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر سيساعد في حشد الموارد وزيادة الاهتمام الدولي بحماية هذا المعلم التاريخي.