بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق لإحياء حفل غنائي أمام آلاف من محبيها، في صالة الفيحاء الرياضية، في أمسية حملت عنوان "عودة الأصالة" وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً عاطفياً مع الفنانة التي ارتبط اسمها بمواقف معارضة للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأعربت أصالة عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى بلدها، مشيرة إلى أن نجاح الحفل جاء نتيجة جهود عدد كبير من محبيها والمشاركين في تنظيمه، وفي مقدمتهم زوجها وشقيقها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قالت أصالة إنها تعتبر نفسها "تربية وصناعة مصرية"، مضيفة: "ربنا يديم مصر ويديم كل الشعب المصري"، ومؤكدة أنها عاشت في مصر وكأنها في بلدها سوريا. كما وجهت الشكر إلى البحرين على منحها الجنسية.

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دموع وهتافات وأغانٍ من التراث السوري

وشهد الحفل لحظات مؤثرة، إذ لم تتمكن أصالة من حبس دموعها لدى صعودها إلى المسرح وسط هتافات الجمهور وترحيبه الحار بها، قبل أن تبدأ وصلتها الغنائية.

وقدمت الفنانة مجموعة من أعمالها، بينها أغانٍ من ألبومها الجديد "الألبوم السوري"، الذي يضم 14 أغنية مستوحاة من التراث الموسيقي المحلي لمناطق سورية مختلفة، إلى جانب أغنية باللغة الكردية.

ويستعيد الألبوم ألواناً ولهجات موسيقية من دمشق وحلب وحوران والسويداء والساحل والجزيرة والبادية ومناطق سورية أخرى، في مشروع قالت أصالة إنه يحتفي بالتنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا.

وخلال الحفل، قدمت أصالة أيضاً أغانٍ وطنية، وردد الجمهور معها عبارات من بينها "ارفع رأسك فوق أنت سوري حر"، فيما رفعت الأعلام السورية في مدرجات الصالة.

حفل وسط جدل واعتراضات

وأقيم الحفل وسط اعتراضات من بعض التيارات الإسلامية المحافظة، فيما أشارت المادة إلى أن ملصقات وإعلانات الحفل تعرضت للتمزيق في بعض الأماكن.

وبحسب ما ورد في تقارير محلية، فرضت الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الانتقالية في دمشق إجراءات أمنية مشددة حول مجمع وصالة الفيحاء الرياضية قبل انطلاق الحفل، بهدف تأمين دخول آلاف الحاضرين. كما أفادت التقارير بأن أصالة حظيت بإجراءات حماية خاصة خلال إقامتها وتنقلاتها في دمشق.

وأقيم الحفل برعاية وزارة الثقافة السورية الانتقالية، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، ومن دون تسجيل حوادث أمنية بارزة، وفق ما أوردته المادة.

وفي المقابل، ردد بعض الحاضرين هتافات تنتقد بشار الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد، من بينها "ما في للأبد.. سقط بشار الأسد"

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أصالة: تعافي سوريا لن يكون إلا بالفن

وتجنبت أصالة خلال الحفل الدخول في تفاصيل مواقفها السياسية السابقة أو مهاجمة النظام السابق، لكنها تحدثت عن دور الثقافة والفن في المرحلة المقبلة، قائلة إن "تشافي سوريا ما حيصير إلا بالفن".

واعتبرت أن عودة الحفلات الموسيقية والأنشطة الثقافية تمثل مؤشراً على عودة الحياة والتعافي بعد سنوات الحرب والنزاع.

وفي المقابل، أثار موقف بعض الشخصيات الدينية والثقافية المحافظة جدلاً بشأن إقامة الحفل. ووفق المادة، دعا الداعية أبو الحارث الزبداني إلى ما وصفه بـ"الإنكار العلني" للاعتراض على ما يعتبره مخالفاً، فيما أثار الشاعر أنس الدغيم، المدير العام لمديريات الثقافة والمراكز الثقافية، جدلاً بعد مشاركته بياناً لهيئات إسلامية معترضة على الحفل، وكتابة تعليق: "أضم صوتي إلى أصواتكم".

ويعكس هذا الجدل، بحسب التقييم الوارد في المادة، وجود تيارات محافظة داخل مؤسسات الإدارة الانتقالية، في مقابل توجهات أكثر انفتاحاً في المجال الثقافي.

وجاءت عودة أصالة إلى دمشق في مرحلة سياسية واجتماعية انتقالية تشهد فيها سوريا نقاشاً واسعاً حول شكل الحياة العامة والثقافية في البلاد، ودور الفنون في المرحلة المقبلة.