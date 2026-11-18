أسدل الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو الستار على مسار الاستئناف في القضية التي أدين فيها بالاعتداء الجنسي على امرأتين خلال تصوير فيلم عام 2021، بعدما قرر سحب طعنه بالحكم الصادر بحقه، في خطوة تجعل الإدانة الصادرة عن محكمة باريس نهائية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن فريق الدفاع عن ديبارديو، البالغ 77 عاماً، تقدم بطلب سحب الاستئناف مع افتتاح جلسة المحاكمة، فيما سحب الادعاء العام والأطراف المدنية استئنافاتهم أيضاً، لتنتهي الإجراءات القضائية وتصبح العقوبة الصادرة بحقه نافذة بصورة نهائية.

وكانت المحكمة قد حكمت على الممثل العام الماضي بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ، وأمرت بإدراج اسمه في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على امرأتين، تعمل إحداهما مسؤولة عن الديكور والأخرى مساعدة للمخرج، خلال تصوير فيلم «ليه فوليه فير» للمخرج جان بيكر عام 2021.

وفي بيان بعث به إلى وكالة الصحافة الفرنسية قبيل جلسة الاثنين، قال ديبارديو: «لقد قالت العدالة كلمتها. لقد أدنت، وأنا أسمع ذلك وأقبل بهذه الإدانة»، مضيفاً أنه اعتاد الاختباء خلف ما وصفه بـ«ستار الاستفزاز والدعابات البذيئة» في مواقع التصوير.

وأقرّ الممثل بأن بعض تصريحاته وتصرفاته لم تكن من دون عواقب، مقدماً اعتذارات وصفها بالعميقة والصادقة لكل من ربما تضرر منها. وقال إنه لم يقصد إيذاء النساء اللواتي التقى بهن، لكنه أدرك أن النوايا لا تغير من حجم الضرر الذي وقع بالفعل.

ولا تنهي هذه الإدانة المسار القضائي لديبارديو، إذ يواجه قضية أخرى تتعلق باتهامه باغتصاب الممثلة شارلوت أرنو عام 2018، بعدما أمر قاضٍ فرنسي بإحالته إلى المحاكمة في عام 2025. وينفي ديبارديو هذه التهمة، ويواصل الطعن في قرار إحالته إلى المحاكمة.

ويُعد ديبارديو أحد أبرز وجوه السينما الفرنسية على مدى أكثر من خمسة عقود، وشارك في أكثر من 200 فيلم وعمل تلفزيوني، من بينها «سيرانو دو برجراك» (1990)، و«غرين كارد» (1990)، و«1492: كريستوفر كولومبوس» (1992).

لكن مسيرته الفنية الواسعة باتت محاطة بجدل قضائي وإعلامي متصاعد، بعدما وجهت إليه أكثر من 20 امرأة اتهامات تتعلق بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال السنوات الماضية، في قضايا أثارت نقاشاً واسعاً في فرنسا بشأن الانتهاكات داخل صناعة السينما ومساءلة الشخصيات الفنية البارزة.