وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر يناهز 91 عاماً

توفيت اليوم الممثلة وعارضة الأزياء والمغنية الفرنسية بريجيت باردو عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد مسيرة طويلة وبارزة في السينما الفرنسية والدولية، بحسب ما أعلنته مؤسسة بريجيت باردو التي نعتها في بيان.

بدأت باردو مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة كعارضة على غلاف مجلة Elle، قبل أن تتحول إلى نجمة سينمائية عالمية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقد اشتهرت بأدوارها الجريئة في أفلام مثل «وخلق الله المرأة» (1956)، التي أكسبتها شهرة واسعة وجعلتها رمزًا جنسيًا وثقافيًا عالميًا. كما ساهمت في انتشار موضة البكيني حول العالم.

على مدار مسيرتها، شاركت باردو في أكثر من 50 فيلمًا، منها «الحقيقة» (1960) و**«حياة خاصة»** (1962)، قبل أن تعلن اعتزالها التمثيل عام 1974، وهي في الأربعين من عمرها.

بعد اعتزالها، كرست باردو حياتها للنشاط الاجتماعي والدفاع عن حقوق الحيوان، لكنها أثارت جدلًا سياسيًا بسبب دعمها لليمين الفرنسي ومواقفها المثيرة للجدل تجاه بعض الأقليات، ما أدى إلى إدانات قضائية عدة.

تظل بريجيت باردو واحدة من أبرز أيقونات السينما الفرنسية والرموز الثقافية في القرن العشرين، وتمثل تأثيرها مسارًا فريدًا بين الفن والمجتمع والثقافة الشعبية.