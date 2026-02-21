تعليق ظهور سارة هادي بعد استضافة المتحرش بواقعة "الاوتوبيس"

أثار استضافة مقدمة التلفزيون المصرية سارة هادي لرجل متهم بالتحرش الجنسي في برنامجها "السر في الحدوتة" موجة من الغضب الشعبي والرسمي في مصر، بعد أن سمحت للمشتبه به بعرض نفسه كـ"ضحية" دون توجيه أسئلة حاسمة له.

ووفقًا للتقارير، جاء ذلك في أعقاب واقعة "التحرش في الاوتوبيس" والتي تعرضت لها شابة من القاهرة، أظهرت مقاطع الفيديو المرفقة الشخص المشتبه به وهو يلاحقها لفظيًا وجسديًا، وسط وجود أشخاص آخرين دون تدخل أو إبلاغ الشرطة.

وخلال الحلقة، قال المشتبه به: "أتمنى لكل من افترى علي أن يمر بما مررت به"، ما أثار استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرسمية.

ردًا على ذلك، أوقفت الهيئة التنظيمية للإعلام المصري برنامج "السر في الحدوته" على الفور، وقررت تعليق ظهور سارة هادي على الشاشة، إلى حين انتهاء التحقيقات، كما تم تعليق حسابها على إنستغرام.

تأتي هذه الحادثة في ظل نقاش متزايد حول انتشار التحرش الجنسي في مصر، رغم أن القانون المصري ينص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات تتراوح بين 400 و7,000 دولار للمتورطين بالتحرش، إلا أن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب مخاوف اجتماعية للنساء.