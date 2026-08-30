الفنانة إلهام شاهين تفاجئ جمهورها وترد على شائعات وفاتها

نفت الفنانة المصرية إلهام شاهين شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، فيما اختارت الرد على الشائعة بطريقة ساخرة.

وانتشرت عبر منصة "تيك توك" مقاطع فيديو تزعم وفاة إلهام شاهين إثر حادث سير، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها، قبل أن تظهر الفنانة بنفسها لتنفي ما تم تداوله.

وجاء نفي شاهين من خلال فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي، تضمن جزءًا من المقطع المتداول الذي ادعى وفاة الفنانة.

وبعد عرض المقطع، ظهرت إلهام شاهين وهي تضحك وتلوّح للكاميرا، بينما علقت بوسي شلبي مازحة: "المرحومة أهي يا جماعة"، ثم تابعت المزاح قائلة: "كنتي طيبة أوي".

واستحضرت شلبي خلال الفيديو عبارة شهيرة للفنانة المصرية، في إشارة إلى وجودها حاليًا في الساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

وأكدت الإعلامية أن إلهام شاهين بخير وبصحة جيدة، فيما ردت الفنانة على الشائعة بروح مرحة قائلة: "المرحومة ترسل إليكم سلامها".

وتأتي هذه الواقعة ضمن موجة من الشائعات التي تنتشر بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة عدد من الفنانين والشخصيات العامة، قبل أن يتم نفيها من أصحابها أو المقربين منهم.