من دعم إسرائيل ومن تجاهلها في يوروفيجن 2026؟ تفاصيل التصويت الكاملة

نجح ممثل إسرائيل في مسابقة يوروفيجن 2026 نوعام بيتان، في الوصول إلى قمة الجدول - وفاز بالمركز الثاني مع 343 نقطة. بعد أنه في السنوات الأخيرة، معظم لجان تحكيم الدول اختارت عدم منح نقاط لإسرائيل - هذا العام أغلبهن اخترن فعل ذلك، من بينهن بولندا التي منحت دوز پوا الوحيد.

كما ذُكر، 22 من أصل 34 دولة منحت المندوب الإسرائيلي نقاطًا، وكان مجموع نقاط لجنة التحكيم أعلى مقارنة بالعام الماضي. بولندا منحت إسرائيل الدوز بوا الوحيد، أوكرانيا ومولدوفا منحتا 10 نقاط، ألبانيا، ليتوانيا والنمسا منحوا ثماني نقاط لكل واحدة منهن.

أما في باقي القائمة فإن- أرمينيا، الدنمارك وبلغاريا أعطت سبع نقاط لكل واحدة، جورجيا ورومانيا - ست نقاط، كرواتيا خمس نقاط، أذربيجان، سان مارينو، صربيا، مالطا وفرنسا أعطت أربع نقاط لكل واحدة. ألمانيا منحت ثلاث نقاط، سويسرا والتشيك - نقطتين لكل واحدة وبلجيكا والنرويج نقطة واحدة فقط.

في المقابل، إستونيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مونتينيغرو، البرتغال، اليونان، أستراليا، بريطانيا، فنلندا، السويد، قبرص، إيطاليا ودول أخرى - لم يمنحوا بيتان أي نقطة..

بالإضافة إلى ذلك بخصوص تصويت الجمهور، ست دول منحت نوعام بيتان "دوز پوا": أذربيجان، البرتغال، سويسرا، ألمانيا، فرنسا وفنلندا. ثلاث دول منحن عشر نقاط: جورجيا، ألبانيا، بريطانيا، وأربع دول منحن ثماني نقاط: بلجيكا، مولدوفا، قبرص وإيطاليا.

أرمينيا، مالطا، السويد والنمسا منحوا سبع نقاط لكل واحدة، ست نقاط تم استلامها من "بقية العالم" ورومانيا، إلى جانب اليونان، أوكرانيا، التشيك، بلغاريا والنرويج. بالإضافة إلى ذلك، تم استلام أربع نقاط من لاتفيا، الجبل الأسود وصربيا، ثلاث نقاط من سان مارينو، نقطتان من الدنمارك وبولندا – الدولة الوحيدة التي منح حكامها دوز بوا. جمهور إستونيا ولوكسمبورغ منح نقطة واحدة فقط.

أستراليا، ليتوانيا وكرواتيا لم تمنح أي نقاط لـ"ميشيل"، حيث أنه وقعت مع الأخيرة مواجهة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" بسبب نكتة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. كما ذُكر، فقد فاز بتان بالنصف النهائي الأول بـ269 نقطة، وفائز اليوروفيجن بالنصف النهائي الثاني.