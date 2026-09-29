المطرب بونو، المغني الرئيسي لفرقة U2، هاجم بشدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقارن بين تصريحاته حول سكان غزة وبين الخطاب الذي كان يميز هاينريش هيملر، أحد مخططي المحرقة النازية. جاءت هذه التصريحات في مقابلة موسعة أجرتها الفرقة مع مجلة "رولينغ ستون" بمناسبة ألبومها الجديد "Carnaval De Luz".

في المقابلة يشير بونو إلى أغنية جديدة باسم "The Tears of Things"، التي تصف، بحسب قوله، محاولة لفهم ما يحدث في عالم تكون فيه القوة الأخلاقية لليهودية ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ويكرر إدانته "للمجزرة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر، ويصفها بأنها عمل تدنيس للمقدسات".

لكن أكثر تصريحاته إثارة كانت بخصوص تصريحات بن غفير عن غزة, والتي ادعى خلالها الوزير أن بعض سكان القطاع لا يستحقون الحياة ولا يُعتبرون بشراً. بونو يقارن هذا التعبير بخطاب هملر.

يشير المغني إلى أن العديد من الأشخاص الذين أثروا على وعيه، جعلوه يضحك وكسروا قلبه بأغانيهم، هم يهود، وبحسب قوله، فإن بن غفير "يُدخل دينهم في الظل". كما ينتقد نتنياهو، ويتساءل عن المنطق الذي يسمح لوزير بأن يشغل منصباً في الحكومة دون أن يُعتقل، بينما، بحسب ادعائه، يعتمد عليه رئيس الحكومة للحفاظ على الأغلبية الائتلافية.

بونو يضيف أنه على إسرائيل "إصلاح الوضع" وتصحيح ما حدث في النكبة، من خلال تسوية لا يكون بعض الأطراف مستعدين لها، من أجل تحقيق العدالة، التي يدّعي أنها في صميم اليهودية.

المقابلة مع "رولينغ ستون" تكشف أيضًا تفاصيل عن عملية تسجيل الألبوم الجديد، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للاستوديو، وخلالها أدلى بتعليق موسيقي حول إحدى الأغاني. أعضاء الفرقة يصفون كيف، بخلاف الألبومات السابقة التي عملوا فيها مع العديد من المنتجين المتنوعين، تم تسجيل الألبوم الحالي انطلاقًا من رغبة في أن تبدو الفرقة وكأنها تعزف معًا في غرفة واحدة.

في ألبوم سابق للفرقة من شهر فبراير، "أيام الرماد"، تضمن أغنية لذكرى ناشط فلسطيني قُتل على يد مستوطن في الضفة الغربية، وإلقاء قصيدة ضد الحرب كتبها الشاعر الإسرائيلي يهودا عميحاي. في ذلك الوقت أيضاً انتقد بونو نتنياهو، بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وادعى أن جميع اليهود يُتهمون خطأً بأفعال هؤلاء القادة.