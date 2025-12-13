الجولة الأسطورية لتايلور سويفت تكافئ فريقها بـ197 مليون دولار

هل تساءلتم يومًا كيف هو العمل لدى تايلور سويفت؟ إذا حكمنا من خلال تقرير مجلة People والفيلم الوثائقي "نهاية العصر" – يبدو أنها تجربة ليست سيئة على الإطلاق.

وفقًا للتقرير، مع انتهاء جولة الحفلات الغنائية للمطربة في ديسمبر 2024، قامت سويفت بتوزيع مكافآت على الطاقم الضخم الذي يقف خلف العرض، بمبلغ إجمالي يقارب 197 مليون دولار. في القائمة الطويلة تم تضمين سائقي الشاحنات، فرق تقديم الطعام، فنيو الآلات الموسيقية، فرق البضائع، الإضاءة والصوت، أفراد الإنتاج، النجارون، الراقصون، أعضاء الفرقة، رجال الأمن، مصممو الرقصات، خبراء الألعاب النارية، خبراء تصفيف الشعر والمكياج، قسم الملابس، المعالجون الفيزيائيون، وفرق الفيديو.

اللفتة الكريمة التي قامت بها سويفت أصبحت حديث اليوم على الإنترنت، وأعادت إلى الواجهة ما يجري وراء الكواليس في واحدة من أكبر وأنجح جولات العروض في العالم – جولة لا تملأ الملاعب فحسب، بل تهتم أيضاً بالأشخاص الذين يعملون على مدار الساعة من أجل إقامة العرض.