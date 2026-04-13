بريتني سبيرز تبدأ رحلة علاج جديدة.. هل تكون نقطة تحول في حياتها؟

دخلت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز صباح اليوم (الاثنين) بمحض إرادتها إلى مركز لإعادة التأهيل، وذلك بعد قرابة شهر من اعتقالها بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول بالقرب من منزلها في جنوب كاليفورنيا.

ممثل عن سبيرز البالغة من العمر 44 عامًا أكد لـ Fox News Digital أنها توجهت للعلاج بمبادرتها الشخصية. ظروف العلاج لم تُنشر في هذه المرحلة.

"بريتني ستتخذ الخطوات الصحيحة وستطيع القانون، ومع قليل من الحظ، يمكن أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في التغيير الذي كان مطلوبًا منذ وقت طويل في حياتها"، أضاف الممثل. "آمل أن تتمكن من الحصول على المساعدة والدعم الذي تحتاجه في هذه الفترة الصعبة. أبناؤها سيقضون وقتًا معها. أحباؤها سيضعون خطة ضرورية منذ وقت طويل لضمان نجاحها ورفاهيتها".

سبيرز، التي تقف وراء أغاني هيت ضخمة مثل "Womanizer" و"Toxic"، اعتُقِلت يوم الأربعاء، 4 مارس، بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول. شوهدت وهي تقود بطريقة غير مستقرة وبسرعة عالية أثناء قيادتها جنوباً على الطريق السريع 101 في الولايات المتحدة. تمكنت الشرطة المحلية من إيقافها بأمان، وبعد ذلك أجرت سلسلة اختبارات رصانة في المكان.

تسجيل من مركز شرطة كاليفورنيا الذي حصلت عليه Fox News Digital أشار إلى أن الشرطة تتبعت سبيرس لفترة من الزمن على الطريق السريع وطرق أخرى في منطقة لوس أنجلوس قبل أن يوقفوها. وقد ظهرت عليها علامات عدم استقرار ونتائج الفحوصات لم تصدر بعد.

"كانت هذه حادثة مؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق"، قال ممثل المغنية لـFox News Digital بعد اعتقالها. وتشير السجلات إلى أنها من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة في الرابع من أيار.

سبيرز برزت في التسعينيات كنجمة قناة ديزني وكانت في وقت ما من أنجح النجمات في صناعة الموسيقى قبل أن تتحول صراعاتها الشخصية إلى موضوع نقاش عام.