تدهور مفاجئ في صحة هاني شاكر ونقله للعناية المركزة مجددًا

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى نقله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، حيث يخضع للعلاج إثر أزمة صحية حادة.

ووفق مصدر مقرب من الفنان، في تصريحات للعربية، فقد تعرض شاكر لفقدان شبه كامل للوعي نتيجة انخفاض كبير في نسبة الأكسجين في الدم، الأمر الذي انعكس على قدراته الإدراكية والتنفسية.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي قرر وضع الفنان على جهاز التنفس الصناعي، مع متابعة دقيقة لمحاولة رفع نسبة الأكسجين في الدم وإعادة استقرار حالته، إلا أن استجابته للعلاج ما زالت محدودة خلال الساعات الماضية.

ويخضع هاني شاكر للعلاج في مستشفى “فوش” بباريس، بعد تعرضه سابقًا لأزمة صحية أعقبت خضوعه لعملية جراحية لاستئصال القولون، حيث بقي تحت المراقبة الطبية نتيجة مضاعفات ما بعد الجراحة.

وأشار المصدر إلى أن حالة الفنان شهدت انتكاسة مفاجئة خلال الأيام الماضية، تمثلت في فشل تنفسي وعدم قدرة الرئتين على العمل بشكل طبيعي، ما استدعى تعديل الخطة العلاجية بشكل عاجل للسيطرة على التدهور الصحي.

وكان من المقرر عودة الفنان إلى القاهرة بعد تحسن نسبي في حالته، إلا أن الفريق الطبي أوصى باستمرار بقائه في المستشفى نظرًا لعدم استقرار وضعه الصحي، واستمرار الحاجة إلى رعاية طبية مكثفة.

وتستمر المتابعة الطبية الدقيقة لحالة هاني شاكر وسط قلق متزايد على تطورات وضعه الصحي في الساعات المقبلة.