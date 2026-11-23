كشف رئيس الموساد السابق ديدي برنياع، اليوم الاثنين، في مؤتمر ELNET بالقدس، أن الموساد شارك في إحباط الهجوم الذي كان مخططًا له خلال حفل تايلور سويفت في فيينا في صيف 2024. وهذه هي المرة الأولى التي تتطرق فيها جهات إسرائيلية إلى إحباط الهجوم، الذي أدى إلى إلغاء الحفلين اللذين كان من المقرر إقامتهما في النمسا.

قال خلال خطابه:"الإرهاب لا يميز بين دم وآخر أو بين عقيدة وأخرى. وقد أثبت نموذجنا المشترك مرارًا وتكرارًا أنه صيغة استراتيجية ناجحة. يوفر الموساد معلومات استخباراتية عالية الجودة وعميقة ورائدة، ويترجمها شركاؤنا في أوروبا إلى عمل حاسم على الأرض. جميعنا نتذكر الأحداث الدرامية في قلب فيينا والذعر الذي أعقب إلغاء حفلات تايلور سويفت هناك".

وبحسب قوله، جاء التحذير الأولي من التهديد من شركائنا النمساويين. وأضاف:"منذ اللحظة التي نُقلت فيها المعلومات إلى الموساد، تمكّنا، بفضل قدراتنا الفريدة، من معالجة المعلومات الاستخباراتية، وكشف البنية التحتية الإرهابية، والتوصل إلى اعتقال خلية تابعة للجهاد العالمي. وهكذا أُحبطت مجزرة كان من الممكن أن تودي بحياة مئات الشابات والشبان الأوروبيين".

وفي معرض حديثه، تناول بإسهاب قضية البرنامج النووي الإيراني، وقال: "إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، فسيكون موجّهًا أولًا وقبل كل شيء ضد إسرائيل. فمنذ اللحظة التي يصبح فيها مثل هذا السلاح بيد طهران، ستتحول كل دولة تقع في مرمى صواريخها، بما في ذلك دول في أوروبا، إلى رهينة. وسيتمكن هذا النظام المتطرف والخطير من ابتزاز كل دولة ترفض التعاون وفقًا للشروط التي يمليها ومطالبه. ولا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بالاعتقاد أن سياسة الاسترضاء ستحمينا. اليوم إسرائيل، وغدًا أوروبا"، محذرًا من أن "هذا النظام أثبت بالفعل استعداده لزعزعة أمن دول تُعدّ صديقة له، من تركيا وأذربيجان إلى دول في الخليج تتعاون تعاونًا كاملًا مع إيران، ومنها سلطنة عُمان وحتى قطر".

وأضاف رئيس الموساد السابق"نحن نقف الآن عند مفترق طرق تاريخي ونواجه قرارًا مصيريًا. لن ينجح أي اتفاق دبلوماسي مع نظام آيات الله أبدًا، لأن الطموح الأيديولوجي الأساسي لطهران هو الحصول على سلاح نووي. لقد أثبتنا بوضوح أن برنامجها النووي لم يكن مخصصًا يومًا لأغراض سلمية. وإذا اخترنا الانتظار، فعلينا التأكد من بقاء العقوبات سارية والحفاظ على النظام في مضيق هرمز".

تطرق إلى إمكانية إسقاط نظام آيات الله، وشدد على أن:"علينا أن نتحرك بسرعة وحزم لإسقاط هذا النظام. وإذا كان ذلك يعني خوض حرب أخرى، فهذا ما علينا فعله. لمن يسأل متى يحين وقت التحرك، جوابي هو: في أقرب وقت ممكن. إن قرار خوض الحرب معقد للغاية ويتطلب النظر في عوامل كثيرة في آن واحد، ولذلك علينا أن نخوض الحرب بمجرد توافر جميع الظروف التي تسمح بذلك".