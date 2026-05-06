أفادت تقارير إعلامية سورية بتوقيف الممثل معن عبد الحق، المعروف بدور “صطيف” في مسلسل باب الحارة، من قبل قوات الأمن في العاصمة دمشق.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في وزارة الداخلية السورية أن عملية التوقيف جرت دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو التهم الموجهة، في حين لم يصدر بيان رسمي شامل يوضح ملابسات القضية حتى الآن.

ويُعد عبد الحق من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، حيث ارتبط اسمه بشخصية “صطيف الأعمى” التي حظيت بانتشار واسع في العالم العربي، كما عُرف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري السابق.

يُشار إلى أن عبد الحق معروف بمواقفه المؤيدة لنظام الأسد، وقد أعلن سابقاً دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، كما عبّر عن إعجابه بحسن نصر الله واعتبره قدوة له، وظهر في تسجيل مصوّر شكر فيه المرشد الإيراني علي خامنئي على دعمه لنظام الأسد .

كما سبق أن وجّه انتقادات لعدد من الفنانين السوريين المعارضين ، ومن بينهم جهاد عبدو وجمال سليمان.