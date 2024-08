بيونسيه ضد ترامب: النجمة حظرت الرئيس السابق وهددت برفع دعوى قضائية

بيونسيه ضد ترامب: بعد المغنيتين تايلور سويفت وسيلين ديون، حظرت النجمة بيونسيه نولز ومديروها استخدام حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لأغنية Freedom - وهي أيضًا الأغنية الرئيسية لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس - وبعثت رسالة قبل الدعوى – وذلك وفق ما أفادت به صحيفة هرولينج ستونز.

ونشر المتحدث باسم ترامب مقطع فيديو للرئيس السابق وهو ينزل من الطائرة وفي الخلفية الأغنية، وهي جزء من ألبوم "Lemonade" - وعلى الفور سارعت شركة التسجيلات الخاصة بها لحظرها. ومنذ ذلك الحين تم حذف الفيديو من الشبكات. وقال مصدر مقرب من المغنية لمجلة رولينج ستون إن حملة ترامب لم تحصل على إذن لاستخدام الأغنية. ولم ترد بعد بيونسيه على النشر.

يذكر انه، بعد تشغيل الأغنية الشهيرة "My Heart will go on" في تجمع انتخابي لترامب منذ حوالي أسبوعين - أصدرت سيلين ديون ومديروها وشركة التسجيلات التي وقعت معها، "سوني"، بيانًا مشتركًا ضد الاستخدام من الأغنية. وجاء في الرسالة: "لم تتم الموافقة على استخدام الأغنية بأي شكل من الأشكال وسيلين ديون لا تدعمها"، وأشار المشاركون بسخرية: "وحقًا، هذه الأغنية تحديدا؟"