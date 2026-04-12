أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن 2026 عن إجراءات أمنية جديدة ومشددة داخل قاعة وينر شتات هاله في فيينا، وذلك في أعقاب حريق قاتل وقع في سويسرا خلال احتفالات رأس السنة.

وبحسب التعليمات الجديدة، سيُطلب من الحضور الالتزام بمعايير صارمة تتعلق بإدخال الأعلام إلى القاعة، حيث يُشترط أن تكون مطابقة لمعايير مقاومة الحريق النمساوية، مع إلزام الجمهور بتقديم شهادات رسمية تثبت ذلك عند التفتيش الأمني.

وفي خطوة لافتة، أتاح المنظمون عبر المتجر الرسمي للمسابقة شراء أعلام تتوافق مع هذه المعايير، تشمل 197 علمًا لدول معترف بها دوليًا، من بينها أعلام مثيرة للجدل سياسيًا مثل العلم الفلسطيني، إلى جانب أعلام تايوان وكوسوفو.

ويمثل هذا التوجه تغييرًا في سياسة الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، الذي كان يفرض قيودًا صارمة في السابق على إدخال رموز غير مرتبطة بالدول المشاركة في المسابقة.

وأشار المنظمون إلى أن الأعلام التي يتم شراؤها مسبقًا من الموقع الرسمي يمكن استلامها داخل القاعة بعد اجتياز الفحص الأمني، في حين سيقتصر بيع الأعلام داخل موقع الحدث على أعلام الدول المشاركة، إضافة إلى علم الاتحاد الأوروبي وأعلام مجتمع الميم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة تحقيق توازن بين متطلبات السلامة العامة والحساسيات السياسية التي ترافق الحدث العالمي.