صدمة لعشاق "أنتوميا غراي" و"أوفوريا": إريك داين يرحل عن عالمنا

توفي الممثل الأمريكي إريك دين، أحد أكثر الوجوه شهرة على شاشة التلفزيون في العقود الأخيرة، أمس (الأربعاء) عن عمر يناهز 53 عامًا بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري - وهو مرض تنكسي حاد يصيب الجهاز العصبي.

دين برز إلى الوعي العالمي عندما جسد شخصية الدكتور مارك "ماكسيمي" سلون في سلسلة الدراما الطبية "جرايز أناتومي"، دور جعله أحد ألمع نجوم المسلسل ومحبوب الجماهير. في السنوات الأخيرة، شارك أيضًا في مسلسل الدراما الشبابية البارز "يُوفوريا"، حيث جسد شخصية كال جايكوبس - شخصية معقدة ومظلمة منحته إشادات متجددة وجمهورًا شابًا إضافيًا.

في أبريل 2025 كشف ديان أنه تم تشخيصه بمرض ALS. رغم المرض، واصل العمل والتصوير، وأعرب أكثر من مرة عن رغبته في الاستمرار في الإبداع طالما أن حالته تسمح بذلك.

دايان ترك وراءه زوجته، الممثلة رفيكا جيهارت، وابنتيهما. طلبت عائلته الخصوصية في هذه الفترة الصعبة.

وفاته أثارت موجة من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صناعة الترفيه، حيث نعاه أصدقاء وزملاء وتحدثوا عن "قلبه الكبير، كاريزمته النادرة وحضوره الذي لا يمكن تجاهله".