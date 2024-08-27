بعد 15 عامًا: فرقة أوزايس ’Oasis’ البريطانية تعلن بصورة مفاجئة عن إعادة توحدها رسميا

أعلنت فرقة الروك والبوب البريطانية "اوزايس" Oasis، صباح اليوم (الاثنين)، عن اتحاد مفاجئ بعد 15 عاما من انفصالها. ويشار إلى أن العلاقة المتزعزعة بين الأخوين ليام ونويل غالاغر، قادة الفرقة، أدت إلى تفكك الفرقة في عام 2009 ومنذ ذلك الحين لم يعد المعجبون ينتظرون سوى لم الشمل الذي طال انتظاره.

وفقًا للإعلانات الرسمية، ستقدم الفرقة البريطانية عروضها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب في جميع أنحاء المملكة المتحدة: في استاد ويمبلي في لندن ومانشستر وكارديف وإدنبره ودبلن.

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وفي التغريدة على منصة X كتبوا: "هذا هو، هذا يحدث، التذاكر معروضة للبيع يوم السبت 31 آب/أغسطس (🇮🇪8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 9 صباحًا بتوقيت جرينتش) التواريخ: ملعب كارديف برينسيباليتي - 4/5 تموز/يوليو، مانشستر هيتون بارك - 11 / 19/12/20 تموز/يوليو، ملعب ويمبلي بلندن - 25/26 تموز/يوليو و2/3 آب أغسطس، ملعب غاز مورايفيلد الاسكتلندي بإدنبرة - 8/9 آب/أغسطس، كروك بارك دبلن - 16/17 آب/أغسطس".