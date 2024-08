بعد 15 عامًا: فرقة أوزايس ’Oasis’ البريطانية تعلن بصورة مفاجئة عن إعادة توحدها رسميا

أعلنت فرقة الروك والبوب البريطانية "اوزايس" Oasis، صباح اليوم (الاثنين)، عن اتحاد مفاجئ بعد 15 عاما من انفصالها. ويشار إلى أن العلاقة المتزعزعة بين الأخوين ليام ونويل غالاغر، قادة الفرقة، أدت إلى تفكك الفرقة في عام 2009 ومنذ ذلك الحين لم يعد المعجبون ينتظرون سوى لم الشمل الذي طال انتظاره.

وفقًا للإعلانات الرسمية، ستقدم الفرقة البريطانية عروضها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب في جميع أنحاء المملكة المتحدة: في استاد ويمبلي في لندن ومانشستر وكارديف وإدنبره ودبلن.

https://x.com/i/web/status/1828326826655068657