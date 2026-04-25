بعد انتشار توثيقا لجندي إسرائيلي يُحطم وجه تمثال السيد المسيح بمطرقة ثقيلة في قرية دبل في جنوب لبنان، واثارته ضجة كبيرة في العالم، تطرق الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون الحادثة في مونولوجً لاذع وحاد عن الأمر في قناته على يوتيوب.

في الفيديو الجديد، يبدأ كارلسون بسخرية لاذعة من المبررات الأمنية لتصرف الجندي: "كان لا بد من افتراض... أن تمثال السيد المسيح هذا كان على الأرجح نوعًا من الأسلحة الإرهابية. لقد كان بمثابة جهاز تنبيه متفجر لحزب الله، وربما كانت هناك عبوات ناسفة من نوع C4 داخل رأس التمثال"، وفي اعقاب ذلك هاجم وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي زعم أنها لا تهتم إلا بتشويه صورتها ودعايتها في العالم. وادّعى قائلًا: "المشكلة في قيام جندي إسرائيلي بتحطيم وجه السيد المسيح ليست في الفعل نفسه، بل في حقيقة أنه تم تصويره".

https://x.com/i/web/status/2047111673316597764 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبعدها قارن الحادثة بالأضرار التي لحقت بالأماكن المقدسة في إسرائيل: "ماذا سيحدث لو اقتحم جندي أمريكي كنيسًا يهوديًا وأحرق لفائف التوراة المقدسة؟" سيُعاقب بشدة... وستقضي فرقة العمل التابعة للإدارة لمكافحة معاداة السامية السنوات الثلاث المقبلة في الضغط من أجل سنّ قوانين جديدة في الكونغرس. وادّعى أنه عندما يتعلق الأمر بتدمير الرموز المسيحية "بمطرقة ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين"، يُطلب من الشعب الأمريكي غض الطرف.

واختتم كارلسون حديثه باتهام شامل، واصفًا الجيش الإسرائيلي بأنه جهة تهاجم المسيحية بشكل ممنهج. وصرح في نهاية كلمته: "هذه ليست حادثة معزولة، بل هي ظاهرة شائعة جدًا حيث يدنس الجيش الإسرائيلي الرموز الدينية والكنائس المسيحية. وهذا يتراكم ليصبح أكثر من مجرد نمط مقلق، بل هو أقرب إلى سياسة ممنهجة". كما ادّعى كارلسون أن المدارس الدينية في إسرائيل لا تستخدم علامة الجمع (+) لأنها تشبه الصليب"