نادي كرة القدم الإنجليزي توتنهام رفض السماح لكانييه ويست بإقامة حفله في ملعبه، وذلك في ضوء تاريخه المعادي للسامية والارتباط اليهودي التاريخي للنادي، بحسب ما أفاد هذا الصباح (الإثنين) صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

مديروه الخاصون بوست توجهوا إلى الفريق من شمال لندن بطلب للظهور في ملعب هوتسبر كجزء من عودة الرابر، الذي أطلق مؤخرًا ألبومًا جديدًا يرافقه جولة عروض، وكما ذكر تم رفض الطلب. الرابر المثير للجدل دُعي بدلاً من ذلك للأداء في مهرجان "Wireless"، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة ضد المهرجان، وتسبب حتى بانسحاب اثنين من الرعاة الرئيسيين.

أعلنت شركة بيبسي صباح يوم الأحد أنها تسحب رعايتها احتجاجًا على اختيار كاني في عرض رئيسي، وتبعتها بعد ساعات قليلة شركة "دياجيو" (Diageo) - المالكة لعلامات الكحول غينيس، جوني ووكر وكابتن مورغان.

في الوقت نفسه، قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن الدعوة إنها "مقلقة للغاية" بالنظر إلى تصريحاته المعادية للسامية وتمجيده للنازية في الماضي، وتوجد تكهنات بأنه قد يُحظر عليه دخول البلاد بشكل تام.

كما هو معروف، وِست تعرض لإدانة عالمية بعد أن أطلق عدة هجمات كراهية معادية للسامية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عرّف نفسه كنازي. وفي العام الماضي أصدر حتى أغنية باسم "هايل هتلر".