"هذا صادم": سبب الوفاة المفاجئة المرجح للممثلة الشابة هايدن بانتير

السبب المرجح لوفاة الممثلة هايدن بانتير ينكشف هذا المساء (الاثنين)، بعد أن عُثر عليها صباح الاثمين وقد فارقت الحياة في شقة في غرينفيل، ساوث كارولينا. تم استدعاء الشرطة بعد أن وُجدت بانتير "فاقدة للوعي" وصديق اتصل بالطوارئ في الساعة 13:51، وذلك حسبما أفاد موقع TMZ. توفيت بعد أن تناولت "جرعة زائدة" على ما يبدو، وفقاً لتسجيل مكالمة الطوارئ 911 الذي حصل عليه موقع "Page Six".

ومع ذلك، سبب الوفاة لم يتم تأكيده رسميًا بعد، وشرطة غرينفيل أفادت بأنه في المرحلة الأولية من التحقيق لم يتم العثور على أدلة لجريمة أو لظروف مشبوهة، وأن ظروف وفاتها الدقيقة ما زالت قيد الفحص. ومن المتوقع أن يُسهم تشريح جثتها في تحديد سبب الوفاة.

أحد جيرانها قال في مقابلة مع "بيج سيكس" إنه لم يكن يعلم إطلاقاً بأن بانتير كانت تقيم في المجمع، وأنه علم بوفاتها فقط بعد وصول الشرطة وقوات الإنقاذ إلى المكان. وأضاف: "أعتقد أن جميع سكان غرينفيل كانوا في حالة صدمة عندما اكتشفوا أنها كانت هنا". ووفقاً لما قاله، فإنه هو نفسه لم يرها قط في المجمع، ولا يعرف كم من الوقت أقامت في الشقة.

قال الجار إنه رأى شخصين جالسين خارج الشقة – كانا يبدوان وكأنهما في صدمة، لم يتكلما وكانا يمسكان رأسيهما بأيديهما"، وأضاف أن الشقة التي أقامت فيها بينتاير قد أُجرت على ما يبدو عبر Airbnb.

تم استدعاء مسعفين يوم الأحد إثر بلاغ عن "امرأة مجهولة الهوية" التي وُجدت وقد توقف قلبها، بحسب التسجيل. حاول المسعفون إنعاشها بواسطة "إنعاش قلبي متقدم" وتدليك للصدر، لكن دون جدوى. وأُعلن وفاتها في الساعة 14:23. وبينما لم تُؤكد بعد سبب وفاتها، أكدت الشرطة أن "لا توجد علامات على عمل إجرامي".

بدأت بانتير مسيرتها التمثيلية منذ الطفولة، وحققت شهرة عالمية بدور كلير بينيت في المسلسل الناجح"هيروز"، ولاحقًا قامت ببطولة دور جولييت بارنز في مسلسل "ناشفيل". كما ظهرت أيضًا في أفلام "سكريم" وفي مجموعة من الأفلام والمسلسلات الأخرى.

وفاتها جاءت بعد عدة أشهر فقط من نشر مذكراتها، حيث كشفت علناً عن معركتها مع الإدمان، اكتئاب ما بعد الولادة، والصدمات التي عانت منها على مر السنوات. تركت بنتًا في الحادية عشرة من عمرها، كايا، بالإضافة إلى والديها.