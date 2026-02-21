كيف نفهم جيل Z؟ الشيخ علي جمعة يؤكد أن الحوار قضية وطنية

دعا عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ علي جمعة، إلى احتواء جيل Z عبر الحوار والنقاش بدلاً من فرض الرأي بالقوة، معتبراً أن الأمر "قضية وطنية" و"جد خطير".

وخلال برنامج "نور الدين والشباب"، أوضح الشيخ أن جيل Z، المولودين بين 1997 و2012، نشأ في بيئة رقمية متكاملة، حيث كانت وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأساسي للمعلومات والمعرفة، ما جعل فهم هذا الجيل تحدياً حقيقياً للأجيال الأكبر سنًا.

وشدد على أن الاستماع للشباب وفتح مساحات للنقاش الجاد هو الحل الأمثل، بما يتيح لكل طرف التعبير عن وجهة نظره بحرية، ويعزز التفاهم بين الأجيال ويسهم في استقرار المجتمع.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الشيخ علي جمعة المستمرة عبر برامجه التلفزيونية الرمضانية، الهادفة إلى تقريب الأطفال والشباب من المحتوى الديني والأخلاقي بأسلوب مبسط وتفاعلي بعيدًا عن الطرح التقليدي.