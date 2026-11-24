دخل الفنان المصري تامر حسني في دائرة جدل قانوني جديد، بعدما تقدم الفنان إسلام نجيب ببلاغ رسمي اتهمه فيه باستخدام فكرة فنية سبق أن عرضها عليه، دون الحصول على موافقته، وذلك على خلفية تقديم الفكرة ضمن فقرات حفل أحياه حسني في الأرينا خلال أيار/مايو الماضي.

وتقدم نجيب ببلاغ إلى قسم شرطة أول 6 أكتوبر، اتهم فيه تامر حسني بالاستفادة من فكرة تقوم على إعادة تقديم مجموعة من أغانيه في قالب درامي مترابط، وتحويلها إلى عرض فني متكامل، من دون الرجوع إليه أو الحصول على إذن منه.

وبحسب تفاصيل البلاغ، تعود بداية الواقعة إلى لقاء جمع الفنانين خلال إحدى دورات «مهرجان نقابة المهن التمثيلية»، حيث عرض نجيب فكرته على تامر حسني، الذي طلب منه التواصل مع مدير أعماله سام محمد لمناقشة تفاصيل المشروع وبحث إمكانية تنفيذه.

وأوضح نجيب أنه أرسل لاحقاً شرحاً تفصيلياً للفكرة عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب مجموعة من الصور والمستندات التي قال إنها تدعم روايته بشأن ملكية الفكرة وتفاصيل التواصل حولها.

واعتبر الفنان المصري أن ظهور الفكرة ضمن فقرات حفل تامر حسني في الأرينا، من دون الحصول على موافقته، يستدعي تدخلاً قانونياً، ما دفعه إلى تقديم البلاغ والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولا تزال الاتهامات الواردة في البلاغ قيد الإجراءات القانونية، ولم يصدر حكم قضائي بشأنها، كما لا يعني تقديم البلاغ ثبوت الاتهامات بحق تامر حسني.

من هو إسلام نجيب؟

تخرج إسلام نجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وشارك في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها مسلسل «عائلة الحاج نعمان» بجزأيه، حيث جسّد شخصية "قاسم"

كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، من خلال حكاية «ويبقى الأثر»، مقدماً شخصية «جمال»، زوج الفنانة إلهام عبد البديع، إلى جانب ظهوره في مسلسل «تحقيق» عام 2022، بشخصية "حسين".

وفي السينما، شارك نجيب في فيلم «ريجاتا» بطولة عمرو سعد، فضلاً عن مشاركاته في أعمال أخرى، بينها «حق ميت» و«كلمة سر» و"ركلام".