إيقاف برنامج "من القلب" ومنع شيرين الأطروش من الظهور.. ما القصة؟

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إيقاف برنامج "من القلب" ومنع مقدمته الإعلامية شيرين الأطروش من الظهور عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس.

وأوضح المجلس أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وبعدما رصدت الإدارة العامة للرصد مخالفات قال إنها تتعلق بالقواعد المهنية والأكواد الإعلامية في محتوى عدد من حلقات البرنامج، الذي يُبث عبر قناة "الشمس".

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وبموجب القرار، يتوقف بث برنامج «من القلب»، كما يستمر منع شيرين الأطروش من الظهور الإعلامي إلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

ويأتي القرار بعد موجة من الجدل والانتقادات التي أثارتها طريقة تقديم المذيعة للبرنامج على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما تداول مستخدمون مقاطع مقتطعة من إحدى حلقات البرنامج وانتقدوا أسلوب الإلقاء ونبرة صوتها.

وتصدّر وسم «الصوت الخريفي» التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، في إشارة إلى نبرة صوت المذيعة الهادئة والناعمة، التي رأى بعض المتابعين أنها بدت مصطنعة ولا تتناسب، من وجهة نظرهم، مع طبيعة التقديم التلفزيوني.

وعقب تصاعد الانتقادات، أقدمت قناة «الشمس» على حذف الفيديو محل الجدل من منصاتها الرسمية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

من جانبها، ردت الأطروش عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن نبرة صوتها طبيعية وليست متصنعة، كما رفضت ما وصفته بالتنمر عليها، مؤكدة تمسكها بمواصلة مسيرتها في المجال الإعلامي.

ويأتي قرار المجلس في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى البرنامج وما إذا كانت تستوجب إجراءات إضافية.