أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، البالغة من العمر 29 عامًا، شاركت في مهرجان لياقة في شيكاغو، حيث كشفت بايلز عن معلومة مثيرة بشكل خاص من وراء الكواليس حول زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، الذي أُقيم في الثالث من يوليو.

عندما سُئلت بايلز إذا كان بإمكانها كشف بعض الشائعات من الحدث البراق، فاجأت الجمهور عندما اتهمت مباشرة المغنية أفريل لافين بأخذ نظاراتها الشمسية الثمينة من علامة سان لوران (YSL).

في مقطع فيديو أصبح شائعًا على تيك توك، تُسمَع بايلز تقول بابتسامة ولكن بحزم: "أفرل لافين سرقت نظارتي الشمسية... اكتبوا لها على إنستغرام 'يو، ممكن أسترجع الـYSL؟'. لا أعتقد أنها رأت هذا بعد."

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بايلز وزوجها، لاعب الـNFL جوناثان إيفانز، كانا جزءًا من قائمة الـA-List الطويلة التي دُعيت إلى الزفاف التاريخي في ماديسون سكوير جاردن. وُصف الحدث نفسه من قبل الحاضرين كليلة مجنونة شملت عروضاً ارتجالية لعمالقة الموسيقى مثل ستيفي نيكس وبول مكارتني.

محلل الرياضة بات مكافي كشف في برنامجه أن أفريل لافين نفسها صعدت إلى المسرح خلال الأمسية وأدت أغنيتها الشهيرة "Sk8er Boi"، واصفًا ذلك بأنه "أعظم ليلة في كل الأزمنة".

لم يقدّم ممثلو بايلز ولافين بعدُ ردًا رسميًّا على حادثة النظارات.