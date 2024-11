من هي الإيرانية مسيح علي نجاد التي خططت ايران لاغتيالها بإطار التخطيط لاغتيال ترامب؟

اثار اسم الناشطة والصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد الفضول بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن محاولة لاغتيالها من قبل النظام الإيراني، وذلك حين أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة تفاصيل إضافية عن محاولة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات في الولايات المتحدة، وإنه في إطار هذا التخطيط كانت محاولة لاغتيال علي نجاد . فمن هي مسيح علي نجاد؟ وما الذي يدفع النظام الإيراني بأن يحاول اغتيالها؟

وفقا للمعلومات المتوفرة عنها فإن مسيح علي نجاد هي صحافية أمريكية-إيرانية وناشطة سياسية معروفة بترويجها المتواصل لحقوق المرأة والحرية والديمقراطية في بلدها الأم.

وُلدت علي نجاد وترعرعت في قرية صغيرة في إيران، و ناشطة سياسية منذ صغرها. وبدأت مسيح علي نجاد حياتها المهنية كصحفية في بلادها، وهي منتقدة دائمة للنظام الإيراني في كتاباتها في صحف إيرانية مختلفة، وهو ما دفعها لاحقا للهروب الى خارج البلاد في عام 2009.

نشاط علي نجاد لم يتوقف ، فهي تستضيف حاليا برنامجا في إذاعة "صوت أمريكا الفارسية" وتواصل نشاطها من نيويورك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ألفت علي نجاد كتبا مختلفة من بينها مذكراتها "الريح في شَعري: كفاحي من أجل الحرية في إيران الحديثة"، التي نُشرت في عام 2018. وحصلت نجاد على جائزة الباحث العلمي لمعهد واشنطن في عام 2022.

وتعرضت علي نجاد لعدد من المحاولات الإيرانية للاعتداء عليها وإسكات صوتها، لكنها رغم ذلك تواصل الدفاع عن الحرية لجميع الإيرانيين، نساء ورجالا.

