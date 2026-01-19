رحيل فالنتينو غاراوني : مؤسس “أحمر فالنتينو” يغادر عالم الموضة

توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو غاراوني، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 93 عامًا في منزله بمدينة روما، وسط أسرته وأصدقائه. ويُعد غاراوني مؤسس دار الأزياء الشهيرة التي تحمل اسمه، والمعروفة عالميًا بتصميماتها الفاخرة وشهرتها بالأحمر المميز المعروف باسم “أحمر فالنتينو”.

وبدأ فالنتينو اهتمامه بعالم الأزياء خلال دراسته في منطقة لومبارديا بإيطاليا، قبل أن ينتقل إلى باريس لتحقيق حلمه، حيث تعلم على يد مصممي الأزياء زاك فاث وبلانسياغا، وشارك لاحقًا في تصميم الأزياء مع مصممة الأزياء جين ديسيس.

في عام 1959، أسس دار الأزياء الخاص به في شارع فيا كوندوتي بروما، وبدأ بعرض تصميماته التي نالت إعجاب النقاد والجمهور، فيما شكلت عروضه في فلورنسا عام 1962 نقطة الانطلاق لمكانته العالمية. وسرعان ما أصبح مصممًا مفضّلًا لنخبة النساء، من بينهن جاكلين دي ريبس وبابا فالي وجين رايتسمان، ليُصنف خلال ستينيات القرن الماضي كأحد أبرز رواد الأزياء الراقية الإيطالية.

على مدار السبعينيات، قضى فالنتينو وقتًا طويلًا في نيويورك، حيث ارتبط بأسماء بارزة مثل آندي وارهول وديانا فريلاند، رئيسة تحرير مجلة “فوغ”. وفي السنوات التالية، شمل نشاطه تعاونًا مع شركات أخرى، بما في ذلك عرض سيارات لشركة فورد بين عامي 1983 و1985، قبل أن يبيع شركته في 1998 مقابل 300 مليون دولار إلى مجموعة يمتلكها جانّي أنيلي.

أعلن فالنتينو في 4 سبتمبر 2007 اعتزاله عالم الأزياء، لتكون آخر عروضه في 23 يناير 2008 بمتحف رودان، حيث عادت عارضات الأزياء العالميات مثل إيفا هيرتزيغوفا، نعومي كامبل، كلوديا شيفر وكارولينا كوركوفا لعرض مجموعاته الختامية.