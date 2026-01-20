توقيف الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان بمطار تورونتو بعد شكوى لمنظمة "هند رجب"

أوقفت السلطات الكندية، فجر الثلاثاء، الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان لعدة ساعات في مطار بيرسون بمدينة تورونتو، عقب وصوله إلى كندا لإحياء عرض فني للجالية اليهودية، وذلك بعد تقديم شكوى جنائية بحقه من قبل منظمة مؤيدة للفلسطينيين تُدعى “مؤسسة هند رجب”.

وبحسب مصادر إعلامية، خضع هوخمان لتحقيق استمر نحو ست ساعات في المطار، قبل أن يُفرج عنه عقب تدخل القنصل الإسرائيلي، ليُسمح له بدخول البلاد ومتابعة برنامجه الفني.

وفي موازاة ذلك، شهد محيط صالة الوصول في المطار احتجاجات نظمها متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، رفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات ، من بينها “لن تكون هنا أبدًا” و”كلنا مع فلسطين”، فيما ردّ هوخمان بهتاف “شعب إسرائيل حي”.

وخلال تواجده لاحقًا في مكان العرض، سُجّل اعتداء جسدي بحقه، حيث حاول أحد الأشخاص مهاجمته. وأفادت التقارير بأن مدير العرض تدخل لحمايته وتعرّض لإصابة، قبل أن تقوم الشرطة الكندية باعتقال المهاجم في المكان..

وجاءت هذه التطورات بعد حملة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في كندا، شملت تصريحات لعدد من النواب الكنديين طالبوا فيها بمنع دخول هوخمان إلى البلاد، على خلفية مواقفه وتصريحاته المرتبطة بالحرب في غزة.

من جهته، قال هوخمان في منشور على منصة “إكس” إن احتجاجًا مؤيدًا للفلسطينيين كان بانتظاره خارج مكان العرض، مشيرًا إلى أن أحد المحتجين حاول الاعتداء عليه، وأن الشرطة تدخلت واعتقلت المهاجم، مؤكدًا أن العرض استمر رغم الحادثة.

في المقابل، أعلنت “مؤسسة هند رجب” عبر حسابها على منصة “إكس” أنها قدمت شكوى قانونية عاجلة إلى وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) لمنع دخول هوخمان إلى البلاد، مشيرة إلى أنه في حال دخوله بالفعل، فقد قُدمت ضده شكوى جنائية. واعتبرت المنظمة أن “خطاب الإبادة الجماعية ليس فنًا ولا يندرج ضمن حرية التعبير، ولا يتمتع بحماية القانون الكندي”، على حد تعبيرها.

ولا تزال السلطات الكندية تتابع ملابسات الحادثة، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالأنشطة الفنية والسياسية ذات الصلة بالحرب على غزة داخل كندا.