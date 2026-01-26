راشد الماجد يشعل الرياض بعد غياب طويل… والترحيب الحار لتركي آل الشيخ والهندي

أثارت عودة الفنان السعودي راشد الماجد إلى الرياض بعد غياب طويل عن المسارح المحلية، ومشاركته المرتقبة في موسم الرياض بنسخته السادسة، موجة واسعة من التفاعل على المستويين الرسمي والجماهيري، في مشهد أعاد أحد أبرز رموز الأغنية الخليجية إلى واجهة المشهد الفني.

ووصل راشد الماجد إلى العاصمة السعودية وسط استقبال لافت عكس رمزية عودته، حيث ظهر في مقاطع مصوّرة وهو يتلقى الضيافة التقليدية بالقهوة السعودية والتمر والبخور، في مشهد استحضره كثيرون باعتباره رسالة حنين وعودة إلى الجذور.

وعلّق المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على وصول الماجد بنبرة ودّية عبر منصة «إكس»، ناشرًا مقطعًا من لحظة وصوله، مازحًا: «وصل أخيرًا وتأكدنا من بصماته»، ليرد عليه راشد الماجد بتغريدة قال فيها: «وحشتني ديرتي وأهلي»، في تفاعل لاقى انتشارًا واسعًا.

كما عبّر سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، عن ترحيبه بعودة الماجد، مؤكدًا أن مشاركته في موسم الرياض تمثل حدثًا فنيًا استثنائيًا طال انتظاره من جمهوره، وكتب: «نورت الرياض بوطلال الغالي».

من جهتها، وثّقت حسابات «روتانا لايف» لحظات الوصول، معتبرة أن عودة راشد الماجد تمثل محطة مفصلية في مسيرته الفنية، خاصة بعد ابتعاده عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية.

ويُعد حفل «وعاد راشد» من أكثر حفلات موسم الرياض ترقّبًا هذا العام، لا سيما أن الفنان لم يشارك في فعاليات الموسم منذ عام 2023، حيث كانت آخر إطلالة له على مسرح محمد عبده أرينا خلال ليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح.

وتعكس ردود الفعل الواسعة على عودة راشد الماجد المكانة الخاصة التي يحظى بها في الوجدان الفني الخليجي، باعتباره أحد أبرز الأصوات التي شكّلت ذاكرة الأغنية السعودية على مدى عقود، في عودة وصفها متابعون بأنها «فنية بقدر ما هي عاطفية».