مفاجأة في السعودية: إسلام نجم هوليوود جيانكارلو إسبوزيتو خلال تصوير “7 Dogs”

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو والمنتج البريطاني سايروس باتل دخلا الإسلام خلال فترة تصوير فيلم “7 Dogs” في المملكة العربية السعودية.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس” أن إسبوزيتو، المعروف بدور “غاس فرينغ” في مسلسل “بريكنغ باد”، نطق الشهادتين وأدى الصلاة في أحد مساجد المملكة، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد ما وصفه بتجربة إيجابية خلال تعامله مع المسلمين أثناء التصوير.

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كما نشر آل الشيخ شهادة قال إنها تثبت إسلام المنتج البريطاني سايروس باتل بعد انتهاء تصوير الفيلم في السعودية بتاريخ 7 نوفمبر 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ظروف أو توقيت الإعلان بشكل مستقل من طرفي المعنيين.

ويُعد إسبوزيتو من أبرز نجوم هوليوود خلال السنوات الأخيرة، واشتهر عالمياً بأدواره في مسلسلات وأعمال بارزة من بينها “Better Call Saul” و“The Mandalorian” و“The Boys”، إلى جانب مشاركته في فيلم “7 Dogs” الذي يضم نخبة من نجوم السينما العالمية والعربية.