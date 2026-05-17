أطلقت دبي “متحف الفن الرقمي”، ليكون أول متحف من نوعه في المنطقة مخصص للفنون الرقمية والتقنيات الإبداعية الحديثة، في خطوة تعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي والابتكار الثقافي.

ويأتي المتحف ضمن مشروع “زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي”، الذي يهدف إلى تطوير بيئة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية دبي لتعزيز القطاعات الإبداعية ودعم الابتكار.

ويقدم المتحف تجربة فنية مختلفة تعتمد على التفاعل المباشر مع الأعمال الفنية الرقمية، حيث تم تصميم مساحاته لتدمج بين العروض البصرية والصوتية والتقنيات الحديثة، بما يتيح للزوار تجربة غامرة تتجاوز العرض التقليدي للأعمال الفنية.

كما يضم المتحف مساحات تعليمية وبحثية مخصصة لدعم الفنانين والمبدعين، إلى جانب برامج تهدف إلى تطوير مهارات في مجالات الفن الرقمي، والوسائط التفاعلية، والتقنيات الحديثة المرتبطة بالإبداع الفني.

وبحسب القائمين على المشروع، سيعمل المتحف على استضافة معارض وتجارب فنية متغيرة بشكل دوري، إضافة إلى تطوير مشاريع مبتكرة تشمل تقنيات “التوأم الرقمي”، التي تتيح التفاعل مع المحتوى الفني عبر منصات رقمية من أي مكان في العالم.

ويتولى مركز دبي المالي العالمي تطوير المشروع، بينما تشرف هيئة دبي للثقافة والفنون على تشغيله وتوجيهه الثقافي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للفنون المعاصرة والاقتصاد الإبداعي.

ويأتي إطلاق المتحف بالتزامن مع فعاليات معرض “آرت دبي”، أحد أبرز المعارض الفنية في المنطقة، ما يعكس توجه الإمارة نحو تعزيز حضورها في المشهد الفني العالمي وربط الثقافة بالتكنولوجيا الحديثة.