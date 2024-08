مصر: اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد بمحافظة كفر الشيخ بمنطقة الدلتا

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن "بعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار اكتشفت مرصداً فلكياً يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، خلال عملها في معبد بوتو بموقع تل الفراعين، بمحافظة كفر الشيخ بمنطقة الدلتا" ، مشيرة إلى أن "أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد"، مضيفة أن "المبني شُيد من الطوب اللبن، وكان يستخدم لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية، وحركة الشمس والنجوم بالمعبد الموجود في مدينة بوتو القديمة"

وذكر البيان أنه خلال أعمال الحفائر داخل المرصد عثرت البعثة على ساعة شمسية حجرية منحدرة (المعروفة بساعة الظل المنحدرة)، والتي تعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة.وأضاف أن المبنى الخاص بالساعة يتكون من مدماك مستقيم منتظم، من بلاطات الحجر الجيري، بطول 4.8 متر، يعلوه خمس كتل مستوية من الحجر الجيري، منها ثلاث كتل رأسية، واثنتان أفقيتان، ويعتقد أنها كانت تحتوي على خطوط مائلة، تستخدم لقياس ميول الشمس والظل، ورصد حركة الشمس خلال النهار.

وشكَّلت بوتو، التي أصبحت حديثاً تعرف باسم تل الفراعين، مركز الثقل الديني، ومعقل الزعامة السياسية للوجه البحري في مصر القديمة قبل توحيد القطرين، وتذخر بالآثار التي اكتشف العديد منها على مراحل زمنية مختلفة.

محتويات أثرية عثرت عليها بعثة مصرية خلال عملها بمعبد بوتو في تل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ، 23 أغسطس 2024 - وزارة السياحة والآثار المصرية - عبر "فيسبوك".

وصرح أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، بأن المرصد المكتشف "أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد"، مشيراً إلى أن إجمالي مساحته تبلغ نحو 850 متراً، وتم العثور عليه في الركن الجنوبي الغربي لمنطقة المعابد.

وقال إن البعثة عثرت أيضاً على خمس غرف من الطوب اللبن، من المرجح أنها كانت تستخدم لحفظ بعض الأدوات الخاصة بالمبنى، إضافة إلى أربع غرف صغيرة من الطوب اللبن، وغرفة حجرية صغيرة تمثل برج المرصد.