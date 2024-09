"ملفات نتنياهو": الفيلم الذي يكشف تفاصيل سرية من تحقيقات رئيس الحكومة الإسرائيلية ، عُرض في كندا

عُرض الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي" الليلة (الثلاثاء) في مهرجان تورونتو السينمائي بكندا. ويتضمن الفيلم، الذي يعد الصحفي رافيف دراكر أحد منتجيه، وثائق لم يتم الكشف عنها من التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وللتذكير، رفضت المحكمة أمس طلب رئيس الوزراء بعدم عرض الفيلم، إلا أن عرض الفيلم محظور حاليًا في إسرائيل.

وتمكن المخرجان أليكس جيبني وأليكسيس بلوم من الوصول إلى توثيقات من آلاف الساعات من استجواب نتنياهو في ملفات نتنياهو بين الأعوام 2016-2018، وكذلك التحقيقات مع زوجته سارة وابنه يائير والمقربين منه وموظفين في ديوان رئيس الحكومة – والتي لم تنشر بعد.

وبالإضافة إلى تحقيقات نتنياهو، يتضمن الفيلم أيضًا مقاطع استجواب لأشخاص رئيسيين آخرين متورطين في القضايا، بما في ذلك: أرنون ميلشن، هداس كلاين، شاؤول إلوفيتش، يائير لابيد، ميريام أديلسون وزوجها الراحل شيلدون أديلسون. ويظهر في الفيلم أيضًا رئيس الشاباك السابق عامي أيالون، ماني نفتالي الذي عمل كمدبر منزل في مقر رئيس الحكومة، محرر موقع "والا" السابق آفي القلعي ونير حيفتس.

قبل وأثناء العرض، كان هناك احتجاج للمطالبة بعودة الرهائن والمختطفين، حيث شوهد المتفرجون داخل القاعة وخارجها وهم يحملون ملصقات "أعيدهم إلى المنزل" "Bring them home", ، وأيضًا: "أنقذوا الرهائن، وليس أنفسكم" "Save the hostages, not yourself".

لكن لا يبدو أن الفيلم يجدد أي شيء بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، فهو يعرض بشكل أساسي تفاصيل سبق أن كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن المحتمل أنه مخصص بشكل أساسي لجمهور في الخارج.