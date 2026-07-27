أقرت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إدراج موقع سبسطية الأثري في الضفة الغربية، إلى جانب خمس قلاع تاريخية في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، على قائمة التراث العالمي، كما صنفتهما في الوقت نفسه ضمن قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، رغم اعتراض إسرائيل على القرارين.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي، المنعقدة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، حيث اعتمدت اللجنة الملفين الفلسطيني واللبناني وفق آلية الطوارئ، معتبرة أن الأوضاع الراهنة تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية هذه المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية.

سبسطية تنضم إلى قائمة التراث العالمي

وتُعد بلدة سبسطية، الواقعة شمال غربي نابلس، من أبرز المواقع الأثرية في الضفة الغربية، إذ تضم آثارًا تعود إلى حضارات متعددة، من العصر الحديدي مرورًا بالفترتين اليونانية والرومانية، وصولًا إلى العهدين البيزنطي والإسلامي.

ويشمل الموقع بقايا معابد وأعمدة وشوارع رومانية، إضافة إلى الموقع الذي تنسب إليه التقاليد المسيحية والإسلامية قبر النبي يحيى (يوحنا المعمدان)، ما يمنحه مكانة دينية وتاريخية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بملف ترشيح سبسطية إلى اليونسكو قبل سنوات، مطالبة بتوفير حماية دولية للموقع في ظل ما تصفه بمخاطر تهدد طابعه التاريخي، إلى جانب القيود المفروضة على أعمال الترميم والتنقيب.

ترحيب فلسطيني بالقرار

ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو، السفير عادل عطية، بقرار إدراج سبسطية، معتبرًا أنه يمثل اعترافًا بأهمية حماية المواقع التراثية المهددة.

وقال إن سكان البلدة حافظوا على الموقع عبر أجيال متعاقبة رغم التحديات، معتبرًا أن إدراجه على قائمة التراث العالمي من شأنه تعزيز جهود الحفاظ عليه ودعم قيمته الثقافية والتاريخية.

كما أشاد بالدول التي أيدت القرار، وبالجهود الفنية التي رافقت تقييم ملف الترشيح.

قلاع تاريخية في جنوب لبنان

وشمل القرار أيضًا إدراج خمس قلاع تاريخية في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، هي: الشقيف، تبنين، شقرا، دير كيفا، وشمع، على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المعرّض للخطر.

وترى اليونسكو أن هذه القلاع تمثل نموذجًا لتطور العمارة الدفاعية في منطقة شرق المتوسط على مدى قرون، وتعكس تداخل التأثيرات الصليبية والأيوبية والمملوكية والمحلية.

وأوضحت المنظمة أن اعتماد الملف اللبناني جاء أيضًا وفق آلية الطوارئ، في ضوء الأضرار التي لحقت بهذه المواقع نتيجة النزاعات المسلحة الأخيرة.

إسرائيل اعترضت على القرار

وقبيل التصويت، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعضاء لجنة التراث العالمي إلى رفض الملفين الفلسطيني واللبناني، معتبرة أن استخدام ملفات التراث في هذا السياق يمثل، بحسب تعبيرها، "تسييسًا للتراث الثقافي".

كما اعترضت إسرائيل بصورة خاصة على إدراج قلعة الشقيف، مدعية أن الموقع استخدم في السابق لأغراض عسكرية، وأن المنطقة تضم بنى تحتية مرتبطة بحزب الله.

في المقابل، رفض الوفد اللبناني هذه المزاعم، مؤكدًا أن القلاع تُستخدم منذ سنوات لأغراض ثقافية وسياحية، وأن الادعاءات الإسرائيلية لا تستند إلى وقائع، بحسب الموقف اللبناني.

اليونسكو: القرارات تستند إلى معايير مهنية

وأكدت اليونسكو أن قرارات لجنة التراث العالمي تستند إلى معايير علمية وفنية موحدة تطبق على جميع الدول، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

وأوضحت المنظمة أن إدراج أي موقع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر يهدف إلى حشد الدعم الدولي وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لحمايته، ولا يحمل بحد ذاته دلالة سياسية.

امتداد لقرارات سابقة

ويأتي إدراج سبسطية ضمن سلسلة قرارات اتخذتها اليونسكو خلال السنوات الأخيرة بشأن مواقع تراثية فلسطينية، إذ سبق للجنة التراث العالمي أن أكدت في دوراتها السابقة ضرورة حماية المواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.

كما كانت اللجنة قد قررت في وقت سابق إدراج مدينة صور التاريخية في جنوب لبنان على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، على خلفية الأضرار التي لحقت بها خلال المواجهات العسكرية الأخيرة.