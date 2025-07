"حدوتة" : شيرين وفضل شاكر في دويتو غنائي جديد

يقوم الفنانين فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب بتحضير دويتو غنائي جديد، ووفقا لقناة العربية وصلت شيرين عبد الوهاب الى لبنان مطلع شهر يوليو/تموز تقدمت خلالها بطلب الى الجهات الأمنية اللبنانية للسماح في زيارة مخيم عين الحلوة جنوب لبنان والاجتماع مع الفنان فضل شاكر.

وذكر التقرير أن المخيم يشهد المخيم تسجيل أغنية مشتركة بين شيرين وفضل تحت عنوان "حدوتة"، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، هذه الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي لحسام صعبي.

ووفقا للتقرير لم تتمكن الفنانة المصرية في البداية من الحصول على تصريح أمني بسهولة، الا أن محاولاتها نجحت أخيرا، بحسب ما أعلنته الشاعرة جمانة جمال بشكل غير مباشر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" كلمة: "ظبطت"، وأرفقتها بعلامة النصر، الأمر الذي فسره البعض أنه إتمام اللقاء المرتقب بين النجمين.

