من "بريدجرتون" حتى "كثيب": هذه هي المضامين التي ستصل إلى نتفليكس في يناير

تفتتح "نتفليكس" عام 2026 بمزيج من إنتاجات جديدة ومثيرة للاهتمام، إلى جانب مواسم جديدة للمسلسلات المحبوبة التي من المتوقع أن تُعرض على المنصة خلال شهر يناير\كانون ثاني.

إحدى أكثر المسلسلات المنتظرة هذا الشهر هي بلا شك "بريدجرتون" - الذي سيعود إلى الشاشة مع الموسم الرابع. الجزء الأول من الموسم سيُعرض في نهاية يناير\كانون ثاني، بينما سيتعين على المعجبين الانتظار حتى 26 فبراير 2026 لمشاهدة الجزء الثاني والختامي من الموسم.

من بين المسلسلات الجديدة التي ستصل إلى المنصة يُعرض مسلسل التشويق النفسي "هو وهي" (His & Hers)، الذي سيبدأ في 8 يناير\كانوثاني. المسلسل مبني على الرواية الأكثر مبيعًا للكاتبة أليس فيني، ويتابع زوجين منفصلين - محقق وصحفية - يُجبران على التعاون بعد وقوع جريمة قتل مروعة تهز بلدة طفولتهما، دالونغا في ولاية جورجيا.

بالتوازي، سيتمكن عشاق السينما من الاستمتاع بعودة أفلام شهيرة إلى الشاشة، من بينها "الكثيب"، "12 عامًا من العبودية" و"صائدو الأشباح". للعائلات والجمهور الشاب، ستُعرض أيضًا أفلام الرسوم المتحركة المحبوبة "أنا الحقير" و"أنا الحقير 2".

من بين المسلسلات الكوميدية التي ستُعرض: "بيتش بيرفكت"، "فقط تدفق معها"، "مونتي بايثون: معنى الحياة" و"توأمان". بالإضافة إلى ذلك، ستُضاف إلى نتفليكس عروض الستاند أب لمارسيلو هيرنانديز، "American Boy" ومايك إبس، "Delusional".

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض الدرامات الجديدة "هارلان كوبين: الهروب"، "على جليد رقيق" و"إطلاق سراح بارت". كما ستُعرض مواسم جديدة من "الطبيب الجيد"، "أحرار: تجربة في السجن"، "كيف يفعلون ذلك؟"، "المبتدئ" و"ذكور ألفا".