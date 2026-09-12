أخبار سارة من وراء البحار: نجمة البوب ليدي غاغا (40) وخطيبها رجل الأعمال مايكل بولانسكي (42) أصبحا والدين لأول مرة. وصلت الأنباء في ساعات الصباح الباكر (السبت) بعد أن تم تصوير الزوجين في نهاية الأسبوع وهما يتجولان في شمال كاليفورنيا مع طفل رضيع، في صور نُشرت لأول مرة في وسائل الإعلام الأمريكية.

ليدي غاغا احتفظت بالحمل سرًّا، والثنائي المعروف بحرصهما الشديد على خصوصيتهما لم يصدرا بيانًا رسميًا. في هذه المرحلة لم تُكشف تفاصيل إضافية مثل جنس الطفل، اسمه أو تاريخ ميلاده الدقيق.

https://x.com/i/web/status/2098580493201461470 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

توسّع العائلة يأتي بعد فترة طويلة قامت فيها ليدي غاغا بتقليل ظهورها العلني. منذ انتهاء جولتها العالمية في شهر أبريل الماضي، والتي تضمنت حوالي 86 حفلة حول العالم، بقيت المغنية بعيدة عن أعين الجمهور.

في السابق شاركت أكثر من مرة رغبتها الشديدة بأن تصبح أماً. في مقابلات أخيرة وصفت الأمومة بأنها "الهدف الرئيسي" في حياتها، وحتى أشارت مبتسمة في برنامج حواري أمريكي إلى أن "الأمومة وتأسيس عائلة هما الدور الرئيسي التالي لي".

غاغا (اسمها الكامل ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا) وبولانسكي على علاقة عاطفية منذ نهاية عام 2019، وخطبا في ربيع 2024. الآن، يبدآن الفصل الجديد والمثير في حياتهما.