على خلفية مواجهة الخرف: التوثيق المؤثر لِبروس ويليس في حفل زفاف ابنته

توثيق مؤثر: تم اليوم (السبت) توثيق الممثل بروس ويليس، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، في حفل زفاف ابنته تالولا ويليس وزوجها الجديد، الموسيقي جاستن أيسي، في حفل زفافهما الذي أقيم السبت الماضي.

كما ذُكر، تم تشخيص ويليس بأنه يعاني من FTD، وهو مرض تنكسي لا يرحم يسبب تدهوراً وظيفياً شديداً. في المراحل المتقدمة، يمحو تدريجياً حتى شخصية المرضى.

زوجته، إيما هيمينغ ويليس، شاركت في بداية السنة بتفاصيل جديدة عن مرض زوجها. خلال مقابلة في بودكاست "محادثات مع كام"، شاركت أنه بسبب حالته العصبية - فهو غير واعٍ بمرضه.

"هذا يُسمى الأَنُوزُوغْنُوزِيَا، وهو وضع لا يستطيع فيه دماغك التعرف على ما يحدث له"، قالت، "أعتقد أن حقيقة أنه لا يزال لم يدرك أنه مريض - هي نعمة ونقمة في آن واحد". وأضافت: "لا يزال حاضراً جداً في جسده والعائلة تأقلمت مع الوضع".