إلغاء جميع حفلات تايلور سويفت في النمسا بسبب داعش

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم (الأربعاء)، إحباط هجوم ضد حفل موسيقي لمغنية البوب ​​العالمية تايلور سويفت في النمسا، واعتقال رجلين وفي أعقاب ذلك الحفلات ألغيت.

قالت السلطات في مؤتمر صحفي اليوم إن أحد المشتبه بهم الذين اعتقلتهم الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية كان شابا يبلغ من العمر 19 عامًا يُزعم أنه تعهد بالولاء لتنظيم داعش. وقال المسؤولون إن الرجلين تحولا إلى التطرف من خلال شبكات التواصلة، ويشتبه في أن لديهما خطط محددة ومفصلة حول كيفية تنفيذ الهجوم في الحفل.

وعندما تم اعتقال المشتبه به، عثرت فرقة إبطال مفعول القنابل على ما يبدو أنها مواد كيميائية. وقالت السلطات إن المحققين يعملون الآن لتحديد ما إذا كان من الممكن استخدام المواد لصنع قنبلة.

وفي وقت لاحق علم أنه بعد إحباط هجوم داعش، تم إلغاء جميع حفلات تايلور سويفت في فيينا.

