تشهد أعداد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي قفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز التحديات الأكاديمية والتسرب الدراسي، وتوجيه الطلاب نحو تخصصات مستحدثة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي وتطورات الذكاء الاصطناعي.

أرقام وإحصاءات: حضور لافت في مختلف الألقاب الأكاديمية

وفي مقابلة خاصة مع قناة i24NEWS، أوضحت نغم أبو حرفي سمارة، المديرة العامة لبرنامج "رواد" للتعليم العالي، أن المعطيات الأخيرة تُظهر اندماج نحو 65 ألف طالب وطالبة عرب في الاكاديميا، تتوزع أعدادهم على النحو التالي:

اللقب الأول (البكالوريوس): 54,353 طالباً وطالبة (بنسبة تتجاوز 82% من مجمل الطلاب العرب).

اللقب الثاني (الماجستير): 10,200 طالب وطالبة.

اللقب الثالث (الدكتوراه): 1,143 طالباً وطالبة.

وأكدت أبو حرفوش سمارة أن هذه الأرقام تعكس نمواً مستمراً على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرة إلى الحضور البارز للطلبة من النساء، ومشددة في الوقت ذاته على أن الطموح يتجاوز مجرد زيادة الأعداد إلى تحصيل ألقاب متقدمة تضمن اندماجاً فعلياً ومستداماً في سوق العمل.

تحدي التسرب والحاجة إلى التوجيه المبكر

وأشارت ضيفة البرنامج إلى أن التحديات التي تواجه الطالب العربي اليوم مختلفة عن السابق؛ حيث تبرز مشكلة التسرب الأكاديمي في بعض التخصصات والمؤسسات. وأرجعت ذلك إلى انتقال الطلاب المباشر من المرحلة الثانوية إلى البيئة الأكاديمية دون امتلاك الأدوات الكافية أو المعرفة التامة بالبيئة الجديدة.

ولمواجهة ذلك، شددت على أهمية دور البرامج التوجيهية في مساعدة الطالب على الاختيار الصحيح بناءً على قدراته ومجالات تميزه، والمرافقة المستمرة خلال فترة الدراسة الأكاديمية وما بعد التخرج لضمان الاستمرار والاندماج المهني.

تخصصات المستقبل والذكاء الاصطناعي

وحول خيارات التخصص البارزة، دعت المديرة العامة لبرنامج "رواد" إلى الابتعاد عن التخصصات التقليدية المألوفة، والتوجه نحو مجالات حديثة تجمع بين العلوم والتكنولوجيا، ومن أبرزها: دمج الصحة بالتكنولوجيا وعلوم وتحليل البيانات في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. تخصصات الهندسة الحديثة، والطاقة والاستدامة.المجالات العلاجية والنفسية التي تظل عصية على الاستبدال بالتقنيات والذكاء الاصطناعي.

واختتمت نغم أبو حرفي سمارة حديثها بالتشديد على ضرورة إكساب الطلاب مهارات مرنة تعزز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والسريعة في سوق العمل، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.