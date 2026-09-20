إد شيران يكسر صمته بشأن غزة بعد أزمة ماكلمور: "الوضع كارثي وغير مبرر"

وصف المغني البريطاني إد شيران الوضع في غزة بأنه "كارثي وغير مبرر وغير متناسب" خلال حفل موسيقي في فيلادلفيا، متطرقًا إلى الجدل الذي أحاط بجولته بعد استبعاد مغني الراب ماكلمور إثر اتهاماته على المسرح لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" و"فصل عنصري".

أثناء حديثه على المسرح يوم السبت، أدان شيران أيضًا هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته حماس، بما في ذلك الهجوم في مهرجان نوفا الموسيقي، وأشار إلى "المعاناة التاريخية لليهود".

أعرب عن استيائه من مقتل المدنيين في غزة، ولا سيما الأطفال، وانتقد ما وصفه بـ"الظلم الممنهج في الضفة الغربية".

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قال شيران: "لم أرغب يومًا في أن أكون موسيقيًا ناشطًا"، موضحًا أن النزاع وضعه في قلب نقاش حول حرية التعبير والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

تبع الجدل استبعاد ماكليمور من جولة لوب بعد أن أعرب عن دعمه للفلسطينيين على المسرح. واتهم ماكليمور مالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس، روبرت كرافت، الذي كان ملعب جيليت أحد أماكن الجولة، بتنظيم ضغط لاستبعاده. ودافع كرافت عن موقفه مشيراً إلى مخاوفه بشأن خطاب الكراهية.

قال شيران إن عقد ماكليمور كان مع منظم الجولة وأنكر مسؤوليته عن القرار. بعد ذلك، انسحب فينياس ولوكاس غراهام وأرون رو وآخرون من الجولة.

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اعتذر شيران للجماهير واعتراف بأخطاء في تعامله مع النزاع. كما أعرب عن قلقه بشأن قيام أماكن الحفلات بقمع الفنانين، بينما تجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خارج الحفل.