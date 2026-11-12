يستعد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإصدار كتابه الأول باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "حرب على جبهتين: داخل معركة إسرائيل من أجل البقاء، ضد أعداء من الخارج ومخرّبين من الداخل"، في 30 مارس/آذار 2027.

ويطرح الكتاب رواية يائير نتنياهو للصراعات الداخلية في إسرائيل، إلى جانب التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الدولة. ووفقًا للملخص الترويجي المنشور للكتاب، يتناول ما يصفه بوجود جهات داخلية تسعى إلى تقويض الحكومة وإبعاد والده عن السلطة، واضعًا مؤسسات الدولة في صلب انتقاداته.

ومن بين الجهات التي يشير إليها الملخص النظام القضائي، وكبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات، والقيادة العسكرية، ووسائل الإعلام، إضافة إلى منظمات تتلقى تمويلًا أجنبيًا. ويصف نتنياهو الابن، بحسب الملخص، ما يقول إنه تعرض له من جانب هذه المؤسسات بأنه منظومة ذات طابع "كافكاوي".

ولا يقتصر الكتاب على الشأن الإسرائيلي الداخلي، إذ يتناول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويربطه بما يصفه بتحالف عالمي بين تيارات نازية جديدة، وحركات إسلاموية متطرفة، وشبكات من اليسار المتطرف. ويقدم إسرائيل، وفقًا للتصور الوارد في الملخص، باعتبارها خط المواجهة الأول في معركة أوسع تهدف إلى تقويض الغرب وأسس المجتمعات الحرة.

تفاصيل النشر والطبعة الأولى

بحسب ما كشفه الصحفي أوري مسغاف في صحيفة "ذا ماركر"، يصدر الكتاب عن دار رات باك برس، المرتبطة برجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، المعروف بعلاقته بعائلة نتنياهو. وأشار التقرير إلى أن رجل الأعمال لين بلافاتنيك يشارك أيضًا في الشركة التي تقف وراء دار النشر.

والكتاب متاح حاليًا للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لدار النشر "سايمون آند شوستر"، التي تتولى توزيعه. ومن المقرر أن تصدر نسخته المطبوعة في 30 مارس/آذار 2027، وأن تتألف من 288 صفحة، بسعر يبلغ 32.99 دولارًا.

ويعني اختيار اللغة الإنجليزية أن الكتاب يستهدف جمهورًا دوليًا، إلى جانب القراء داخل إسرائيل، فيما تتمحور رسالته الأساسية حول تصوير التحديات التي تواجه إسرائيل باعتبارها صراعًا على جبهتين: خارجية، تتصل بأعدائها، وداخلية، تتعلق بالمؤسسات والجهات التي يتهمها نتنياهو الابن بالعمل ضد والده والدولة.