أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، فوز القاضية والخبيرة القانونية الجنوب أفريقية نافانيثيم «نافي» بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في اختيار يسلط الضوء على مسيرتها الطويلة في مجال القضاء وحقوق الإنسان، وعلى مواقفها المثيرة للجدل من إسرائيل والحرب في قطاع غزة.

وتبلغ بيلاي 85 عامًا، وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، كما عملت قاضية في محاكم دولية، وتولت رئاسة لجنة تحقيق أممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعرف بمواقفها الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

مواقفها من إسرائيل والحرب في غزة

برز اسم بيلاي خلال الحرب في قطاع غزة بسبب اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب دعمها توصيف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بأنها نظام فصل عنصري، واعتبارها الاحتلال عاملًا أساسيًا في الصراع.

كما دعمت دعوات إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها، ومقاطعة منتجات المستوطنات. وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إليها.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، وصفت بيلاي الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، بأنها «الهجوم الأكثر وحشية والأطول والأوسع نطاقًا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948»، بحسب التصريحات الواردة في التقرير.

وبعد نحو ثلاثة أشهر، قالت في مؤتمر صحفي بجنيف إن العالم يشهد اختبارًا لوعد «لن يتكرر أبدًا»، مضيفة أن ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة يمثل «فضيحة أخلاقية وحالة طوارئ قانونية».

ولم تبدأ انتقاداتها لإسرائيل مع الحرب الأخيرة؛ ففي يونيو/حزيران 2022، قالت إن "جذر المشكلة هو بوضوح الاحتلال الذي يجب أن ينتهي". وخلال حرب غزة عام 2014، انتقدت الهجمات التي طالت مدارس تابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن بعض الوقائع قد ترقى إلى جرائم حرب.

إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر

على الرغم من انتقاداتها الحادة لإسرائيل، أدانت بيلاي هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت إن الحركة ارتكبت جرائم حرب، بينها قتل مدنيين واحتجاز مختطفين.وتبقى مواقفها من إسرائيل موضع خلاف سياسي وقانوني، خصوصًا في ظل اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها إلى إسرائيل، والتي تنفيها الحكومة الإسرائيلية.

الجائزة في ظل جدل سياسي متواصل

تُمنح جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو، خلافًا للجوائز الأخرى التي تُسلّم في السويد، وفقًا لوصية مؤسس الجوائز ألفريد نوبل. ومن المقرر تسليم جائزة عام 2026 في 10 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو قد فازت بالجائزة في العام الماضي، وهو اختيار أثار انتقادات من البيت الأبيض، الذي اتهم لجنة نوبل بتفضيل السياسة على السلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبّر مرارًا عن اعتقاده بأنه يستحق الجائزة، مستشهدًا بما وصفه بجهوده لإنهاء حروب ونزاعات دولية.

ويأتي اختيار بيلاي في وقت تتواصل فيه الخلافات الدولية بشأن الحرب في غزة، ودور القانون الدولي في محاسبة أطراف النزاعات، وحدود التداخل بين العمل الحقوقي والمواقف السياسية.