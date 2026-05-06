أثارت واقعة تعرض إيريني يسري، طبية الأسنان وملكة جمال مصر، لملاحقة وتهديدات مستمرة، حالة من الجدل والقلق على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مناشدتها الجهات الأمنية التدخل لحمايتها.

وذكرت يسري، عبر منشورات على حسابها الشخصي، أنها تتعرض منذ فترة لمضايقات من أحد الأشخاص، الذي يعتقد بوجود علاقة عاطفية بينهما، ما دفعه إلى تتبع تحركاتها والظهور بشكل مفاجئ في أماكن وجودها.

وأوضحت أن الأمر تطور إلى تهديدات صريحة، حيث أشارت إلى امتلاكها أدلة موثقة تشمل رسائل ومقاطع فيديو، قالت إنها تُظهر الشخص وهو يهددها ويتوعد بالاعتداء على أي شخص يقترب منها، لافتة إلى وقوع حادثة اعتداء على سائقها قبل أن يلوذ المشتبه به بالفرار.

كما أشارت إلى أن هذه الواقعة أثرت على حياتها اليومية والمهنية، إذ تحدثت عن تعرضها لمواقف صعبة في أماكن عملها، نتيجة تكرار ظهور الشخص ذاته في محيطها.

وأكدت يسري أنها لم تعد تشعر بالأمان، مطالبة بسرعة تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل استمرار الحادثة منذ عدة أشهر دون حل.

وفي أعقاب منشور ايريني يسري أعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال المشتبه به بتهديد ايريني يسري وهو لاجئ سوداني مقيم في مصر.