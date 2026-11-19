تصاعدت الأزمة بين الفنانة المصرية إلهام شاهين ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدما قررت جهات التحقيق إحالة منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة السب والقذف بحق شاهين، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية سجال استمر أياماً عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عقب تصريحات شاهين، خلال مشاركتها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت فيها تصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع عبر الإنترنت، معتبرة مواقع التواصل الاجتماعي «أكبر مصيبة في حياتنا»، كما أبدت اعتراضها على أساليب التعامل مع الصحفيين والعبارات المسيئة المتداولة في بعض المقاطع.

في المقابل، رد منصور بلهجة حادة، مستحضراً مواقف سابقة للفنانة، ولوّح بكشف تفاصيل شخصية عنها، قبل أن ينشر تهديداً عبر حسابه على فيسبوك، متوعداً بملاحقتها علناً وبتفجير فضيحة، ومحددًا موعداً لمواجهتها أمام فندق سميراميس في القاهرة، في تصعيد نقل الخلاف من سجال إعلامي إلى مسار قضائي.