فنان مصري يوضح لماذا طالب بوضع النساء مع "كلاب الشوارع"

تراجع الفنان المصري محمد غنيم عن حدة منشوره الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره متابعون مسيئاً للسيدات، موضحاً موقفه خلال ظهوره الإعلامي الأول بعد قرار إيقافه عن العمل الفني، حيث نشر تدوينة صادمة طالب فيها بوضع النساء مع "كلاب الشوارع" في ملاجئ واحدة للتخلص منهن، وهو ما فجّر موجة غضب عارمة لم تهدأ حتى اليوم.

وخلال لقاء تلفزيوني في برنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، قال غنيم إنه قام بتعديل صياغة منشوره فور إدراكه لاحقاً لسوء الفهم الذي رافق تصريحاته، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأي فئة مجتمعية.

وأوضح الفنان أن منشوره جاء في سياق انتقاد ظاهرة إطعام الكلاب الضالة بشكل غير منظم داخل بعض الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن هدفه كان لفت الانتباه إلى تداعيات صحية وبيئية لهذه الممارسات.

وأضاف أنه يتحدث أيضاً من منطلق خلفيته الطبية، موضحاً أن انتشار هذه الظاهرة دون ضوابط قد يؤدي إلى تراكم المخلفات وبقايا الطعام في الشوارع، ما ينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة.

كما دعا إلى وضع آليات تنظيمية تراعي التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على السلامة العامة، مستشهداً بتحذيرات سابقة من تزايد أعداد الكلاب الضالة في بعض المناطق.

ويأتي هذا التوضيح بعد قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية بإيقافه عن العمل ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل، وعدم تجديد التصريح السنوي الخاص به، على خلفية ما اعتبرته النقابة إساءة لفظية عبر منشور على موقع “فيسبوك”، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.