كيف انتشرت الشائعات حول علاقة نانسي عجرم بجيفري إبستين؟ الفنانة توضح وتتوعد

وسط موجة من الشائعات والادعاءات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أي صلة لها بالمجرم الأمريكي جيفري إبستين وجزيرته المشبوهة، مؤكدة أن هذه الأخبار "عار عن الصحة" وتهدف لتشويه سمعتها.

وقالت عجرم عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "الصمت لا يعني القبول بما يُروّج، وتجاهل الشائعات لا يمنحها شرعية"، مشددة على أن القانون والقضاء هما الجهة المخوَّلة للفصل في مثل هذه القضايا، وليس الحملات الإلكترونية أو الشائعات.

وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان رسمي أن كل ما يتم تداوله عن ارتباطها بأي ملفات أو جهات مشبوهة هو افتراء كامل، وأنها ستتخذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة".

وتأتي الشائعات بعد انتشار مقطع فيديو من عشاء سريالي حضرته نانسي وزوجها فادي الهاشم في مونت كارلو عام 2017، وأُعيد ربطه بملفات إبستين بشكل مغلوط، مستندًا إلى طقوس العشاء الفني الغريب التي ظهرت فيه.

ويُذكر أن نانسي عجرم وزوجها كانا قد تورطا سابقًا في قضية جدلية أخرى تتعلق بمقتل الشاب السوري محمد الموسى، والتي برأهما القضاء اللبناني نهائيًا، معتبرًا الحادث "دفاعًا مشروعًا عن النفس".