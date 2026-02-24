الفنان عبد عابدي ينعى "ريتا" حبيبة محمود درويش اليهودية ويكشف هويتها

نعى الفنان عبد عابدي، وفاة الناشطة تمار بن عامي بعد صراع طويل مع المرض، وكشف في الوقت نفسه عن علاقتها السابقة بالشاعر الوطني الفلسطيني محمود درويش، وهو جانب شخصي لم يكن معروفاً على نطاق واسع من قبل الجمهور.

تفاصيل العلاقة

وكتب الفنان الحيفاوي عبد عابدي في منشور على صفحته: "بمشاعر الحزن، أنعي وفاة الصديقة تمار بن عمي بعد صراع مع المرض. تمار التي انضمت إلى صفوف الشبيبة الشيوعية في حيفا وارتبطت بعلاقة حب مع الراحل محمود درويش، وهو الذي أطلق عليها اسم 'ربتا' في إحدى قصائده".

ويُشار إلى أن قصة الحب بين درويش وتمار كانت معروفة فقط ضمن الدائرة المقربة من الشاعر، ولم يتم التطرق إليها علنياً من قبل أصدقائه أو وسائل الإعلام سابقاً.

تكريم الذكرى

أوضح عبد عابدي أن ذكرى تمار ستظل خالدة في وجدان من عرفوها وتابعوا مسيرتها، مؤكداً على مساهمتها في النشاط الاجتماعي والثقافي، وعلى دورها في حياة الشاعر محمود درويش الشخصية والإبداعية