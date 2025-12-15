جريمة تهز هوليوود: مقتل المخرج الأسطوري روب راينر وزوجته في منزلهما

أفادت وسائل إعلام في الولايات المتحدة بأن المخرج اليهودي-الأمريكي روب راينر عُثر عليه ليلًا (بين الأحد والاثنين) مقتولًا مع زوجته داخل منزلهما في حي برينتوود بمدينة لوس أنجلوس. وبحسب التقارير، وُجد الاثنان وقد تعرضا لطعنات يُشتبه بأنها بسكين.

في البداية، رجّح محققو قسم جرائم القتل في شرطة لوس أنجلوس (LAPD) أن الحادثة ناتجة عن عملية اقتحام انتهت بجريمة قتل مزدوجة. إلا أن مجلة People أفادت لاحقًا بأن الاشتباه يتجه إلى أن ابنهما نِك هو من نفّذ الجريمة.

وفي مقابلة مع مجلة People عام 2016، تحدث نِك عن معاناته الطويلة مع إدمان المخدرات، والتي بدأت في سن المراهقة المبكرة وأدت إلى تشرده في الشوارع. وأوضح أنه دخل وخرج من مراكز إعادة التأهيل منذ سن 15 عامًا، ومع تفاقم الإدمان ابتعد عن المنزل وقضى فترات طويلة خارجه.

Sarah LAI / AFPTV / AFP

وُلد روب راينر عام 1947 في حي برونكس بنيويورك. ووالده هو الكوميدي الشهير كارل راينر، مبتكر مسلسل The Dick Van Dyke Show وأحد نجوم سلسلة أفلام Ocean’s. ومن أشهر الأفلام التي أخرجها روب راينر:

Stand by Me، The Princess Bride، When Harry Met Sally، Misery، A Few Good Men وThe American President.

وقبل انتقاله للإخراج، اشتهر راينر بدور مايكل “رأس الملفوف” ستيفيك، صهر آرتشي بانكر الهيبي، في مسلسل All in the Family على مدى تسعة مواسم، ونال عن هذا الدور جائزتي إيمي. كما ظهر مؤخرًا في الموسم الرابع من مسلسل The Bear.

وكان راينر من مؤسسي شركة الإنتاج Castle Rock، التي أنتجت أعمالًا بارزة مثل The Shawshank Redemption، In the Line of Fire، ومسلسل Seinfeld.

ويُعرف راينر بمواقفه التقدمية البارزة في هوليوود، ونشاطه السياسي في كاليفورنيا، ودوره كأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الديمقراطي، إضافة إلى كونه من أشد منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أما زوجته ميشيل سينغر فكانت مصورة فوتوغرافية، ومن أعمالها تصوير صورة ترامب لغلاف كتابه فن الصفقة.

تزوج الزوجان عام 1989، ولديهما ثلاثة أبناء: جيك، نِك، ورومي. كما أن روب راينر هو الأب بالتبني للممثلة تريسي راينر، ابنة زوجته الأولى، الممثلة والمخرجة الراحلة بيني مارشال.