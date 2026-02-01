كيف ردت أسرة عبد الحليم حافظ على جدل مقارنة العندليب مع الهضبة ؟

في رد رسمي على تصريحات الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى حول المقارنة بين عبد الحليم حافظ وعمرو دياب، وصفت أسرة "العندليب" هذه المقارنة بأنها "كلام مضحك" و"نكتة".

وأكد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، أن "حليم رحل منذ 50 عامًا وما زال متربعًا على عرش الغناء العربي، ولا يمكن لأي فنان منافسته"، مشيرًا إلى أن "عمرو دياب نفسه عبّر مرارًا عن حبه وتأثره بحليم".

https://x.com/i/web/status/2017210753594409200 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تصريحات عيسى أثارت جدلًا واسعًا بعدما قال إن "عمرو دياب أهم كثيرًا من عبد الحليم، بغناءه 175 أغنية بلغات العالم وكونه ثالث أكثر الفنانين استماعًا عالميًا، بينما غنى حليم لبعض الحكام".

من جانبه، أوضح الأكاديمي محمد فتحي يونس أن "المقارنة خاطئة لأنها تتجاهل الفروقات الزمنية والفنية بين الفنانين، وتركز على أرقام دون مراعاة القيمة الفنية والتاريخية لعبد الحليم".

الجدير بالذكر أن تصريحات عيسى جاءت بالتزامن مع إعلان روايته الجديدة "عمرو.. حيث هناك وحده"، ما أثار انتقادات حول تمجيد شخصية حية قبل اكتمال تجربتها الفنية، فيما أكد النقاد أن التاريخ الفني العربي يزخر بشخصيات أكثر جدارة بالتحليل الأدبي والنقدي.