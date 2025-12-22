توثيق نجم نكلوديون السابق تايلور تشيس في حالة قذرة وبلا مأوى

تايلور تشيس، نجم الأطفال السابق الذي تألق في المسلسل الشهير لقناة نيكولوديون "دليل النجاة لند" بين السنوات 2004-2007، تم توثيقه وهو يعيش بلا مأوى في شوارع كاليفورنيا، حسبما أفاد الليلة (الإثنين) موقع "U.S Sun".

تم تصوير تشيس البالغ من العمر 36 عامًا في مقطع تيك توك أصبح فيروسيًا، حيث ظهر في حالة مهملة. عندما سأله مصور المقطع إذا كان هو الممثل من المسلسل، أجاب مبتسمًا: "نعم، من 'دليل نيد للبقاء'." في مقطع آخر، يُسمع وهو يقول: "مرحبًا، اسمي تايلور تشيس. أنا هنا في حركة مسيحية من أجل التمثيل."

في أعقاب التوثيق، أطلقت مستخدمة تيك توك تُدعى سيتلالي ويلسون حملة GoFundMe من أجله، والتي نجحت في جمع حوالي 1,200 دولار. ومع ذلك، تواصلت والدة تشيس معها وطلبت حذف الحملة. في محادثة تم الكشف عنها، كتبت الأم: "تايلور يحتاج إلى علاج طبي، وليس إلى المال. هو يرفض تلقي العلاج... المال لن يفيده".